台中市警局查賄獲法務部評第一 市警局長今獻獎盧秀燕

台中市警察局去年執行九合一地方選舉，積極查賄制暴，獲得法務部評定為六都第一，頒發「績效卓著」獎牌，台中市警局長李文章在今天治安會報時，將獎牌獻給市長盧秀燕，分享市政榮耀。

台中市警局表示，今天的治安會報，另外表揚今年上半年阻詐績優金融機構，以及近期攔阻民眾詐欺被害款項有功的金融機構行員與員警。

經統計今年迄今，台中市警察局協同轄內各金融機構，攔阻民眾遭詐騙有960件，攔阻金額達6.3億餘元。

金融機構方面，以國泰世華商業銀行協助攔阻詐騙案111件、金額達9084萬餘元，中華郵政攔阻108件、金額達5218萬餘元次之，中國信託商業銀行攔阻106件、金額達6335萬餘元列第三，顯見台中市警局推動的「警銀聯阻防詐」協作計畫有效發揮功能，攔阻件數、金額大幅超越2019、2020、2021年。

在緝毒方面，台中市刑大在今年7月18日，在桃園機場第一航廈，查獲泰國籍女子走私海洛因，查扣海洛因28包，為近期國內司法機關查獲最大量的毒品海洛因案。

市警局指出，今天治安會報，另外表揚主動積極協助打擊犯罪的忠正保全許溪輝、大甲分局義里派出所警務員兼所長紀適華，協助無力葬父的國小男童聯絡慈善會紓困，東勢分局土牛派出所巡佐兼副所長謝庭龍、警員曾裕文在颱風前夕，即時尋獲摔車後失蹤的八旬老翁。

市長盧秀燕說，感謝堅守崗位的同仁、熱心協助治安工作的金融機構與保全業人員，期許大家持續努力，也特別提到請大家不要酒後駕車，平安月上路平安，共同守護台中市。