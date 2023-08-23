南投仁愛雨災重創廬山 縣府爭取架倍力橋助通行

仁愛鄉8月4日雨災重創廬山溫泉區，估百萬立方公尺土石堆積下游河道，廬山溫泉橋被埋，居民進出不便，南投縣府爭取搭設倍力橋；四河局預計明年汛期前疏濬60萬立方公尺土石。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，南投縣長許淑華今天再到仁愛鄉了解復建情形，除在鄉公所與各村長、村幹事座談，也深入廬山溫泉區了解經濟部水利署第四河川局災後塔羅灣溪疏濬工程進度，及勘查廬山地區榮華巷等農路災損情形。

居民稱為廬山溫泉橋的聯外橋梁因這次雨災遭大量土石掩埋，許淑華透過新聞稿表示，塔羅灣溪上游集水區崩塌造成土石淤積河道、淹沒聯外橋梁，居民進出不便，將爭取國軍協助架設倍力橋，盡快恢復車輛通行；另外，縣有立體停車場因邊坡地基掏空也會盡快拆除。

第四河川局長李友平說，雨災造成百萬立方公尺砂土堆積下游河道，溫泉橋被埋在土石下方3公尺，災後四河局迅速進駐全力搶通道路，榮華巷砂土已清除，機具能開始進場搶通塔羅灣溪兩岸連接道路，待國軍搭建倍力橋即有便道讓居民通行；另外，預計明年汛期前疏濬60萬立方公尺土石，盼儘早恢復河道通洪功能。

居民反映房屋損害、農損補助與採收販售等問題，許淑華座談時表示，縣府已積極向中央爭取補助，也提供縣內平價住宅讓受災戶申請入住，尚未採收農作或因地目不符無法申請補助者，縣府會媒合企業界或基金會認購，以實價採購降低仁愛鄉農民損失。