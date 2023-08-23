台中大里鬧區遇雨即淹 原來水溝被這3種東西阻擋

台中市大里區中興路二段和新南路口一帶商家林立，近來幾次遇雨即淹，區公所接到民眾陳情，下午開挖找原因，發現是排水溝有水泥結塊、廢油堆積，以及還有橫向的管線阻擋了水道，目前已將水泥塊和油塊清除，剩下管線問題還待進一步想辦法調高。

區公所農業及建設課長何子昇說，溝底會有水泥結塊，不排除是附近民眾施作通行用邊坡後，因工人便宜行事而在清洗工具時，讓水泥流入，油塊則可能是附近餐廳長年營業留下，未來希望民眾能共同維護，才不致造成水溝排水受阻。

至於擋住水流的管線，何子昇說，因距挖洞口還有段距離，看得不是很清楚，不了解那是何種管線，但70公分深的水溝，它從上而下就阻住了30公分高，有礙水流通過。

市議員張芬郁說，從中興、大里路口公車站牌處的排水溝到新南路口處，每逢下大雨排水溝就宣洩不及，上周大豪雨，水還滿溢至腳踝處，這情形已持續一段時間。