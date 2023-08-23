影／潭秀國中天然草皮明年底完工 頭家國小舊游池盼經費到位
台中市潭子區潭秀國中足球小將在校內11人制球場練習，天然草皮凹凸不平整，常跌倒受傷；頭家國小游泳池使用20年，泳池傾斜落差15公分、池底磁磚破損，3個月已劃傷8名學童，立委楊瓊瓔今會勘，足球場爭取1000萬元，力拚明年底完工；校方評估泳池需2100萬元經費，楊積極爭取，體育署全力協助。
今天上午，楊瓊瓔與市議員賴朝國與教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、教育局主秘郭明洲現場會勘。潭秀國中校長晏傳嫘指出，校內11人制足球天然草皮凹凸不平，場地坡度不平整，中央較低，雨後低窪處易積淤泥，影響選手訓練成效。
體育署審查後核定補助1000萬元經費，楊瓊瓔要求，應尋求專業輔導團建議場地改善，例如場地坡度應易排水、注入沙子增加彈性，保護選手安全，經費與建設一步到位，為台灣培養更多優秀足球選手。
頭家國小是舊縣區首所學校設立游泳池，總務主任吳光耀說，游泳池寬40公尺、長25公尺、深1公尺的教學游泳池，除校內1800位學生使用，也開設暑期社區游泳夏令營、潭子樂齡學習中心，幾乎全年無休，使用率高。
泳池已使用20年，泳池明顯傾斜，傾斜高低水位差逾15公分，未來若遇地震或其他不可抗力之因素，恐造成結構破壞；池底磁磚因水中含氟高，經常鬆脫破裂，5、6、7月已造成8名學童腳底劃傷，四周搭建鋼構嚴重鏽蝕，校方估算約需2100萬元經費整治。
楊瓊瓔指出，全校師生人數達1800多人，一到六年級有固定游泳課程，泳池使用率非常高，栽培多位傑出國手校友，現設備老舊影響學生泳課安全，急需體育署的專家學者給予建議，提供最新整修工法。
蔡忠益表示，頭家國小泳池將安排專家現勘進行全面整修，協助學校改善相關設施，並在經費上全力予以協助，給學生更加安全的體育環境。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言