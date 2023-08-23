影／潭秀國中天然草皮明年底完工 頭家國小舊游池盼經費到位

台中市潭子區潭秀國中足球小將在校內11人制球場練習，天然草皮凹凸不平整，常跌倒受傷；頭家國小游泳池使用20年，泳池傾斜落差15公分、池底磁磚破損，3個月已劃傷8名學童，立委楊瓊瓔今會勘，足球場爭取1000萬元，力拚明年底完工；校方評估泳池需2100萬元經費，楊積極爭取，體育署全力協助。

今天上午，楊瓊瓔與市議員賴朝國與教育部體育署學校體育組組長蔡忠益、教育局主秘郭明洲現場會勘。潭秀國中校長晏傳嫘指出，校內11人制足球天然草皮凹凸不平，場地坡度不平整，中央較低，雨後低窪處易積淤泥，影響選手訓練成效。

體育署審查後核定補助1000萬元經費，楊瓊瓔要求，應尋求專業輔導團建議場地改善，例如場地坡度應易排水、注入沙子增加彈性，保護選手安全，經費與建設一步到位，為台灣培養更多優秀足球選手。

頭家國小是舊縣區首所學校設立游泳池，總務主任吳光耀說，游泳池寬40公尺、長25公尺、深1公尺的教學游泳池，除校內1800位學生使用，也開設暑期社區游泳夏令營、潭子樂齡學習中心，幾乎全年無休，使用率高。

泳池已使用20年，泳池明顯傾斜，傾斜高低水位差逾15公分，未來若遇地震或其他不可抗力之因素，恐造成結構破壞；池底磁磚因水中含氟高，經常鬆脫破裂，5、6、7月已造成8名學童腳底劃傷，四周搭建鋼構嚴重鏽蝕，校方估算約需2100萬元經費整治。

楊瓊瓔指出，全校師生人數達1800多人，一到六年級有固定游泳課程，泳池使用率非常高，栽培多位傑出國手校友，現設備老舊影響學生泳課安全，急需體育署的專家學者給予建議，提供最新整修工法。