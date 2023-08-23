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巧克力融入太平洋海鹽、刺蔥在地食材 世界巧克力大賽獲獎

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
南投品牌「月鹿小徑」今年以「台東刺蔥海鹽黑巧克力」獲得界巧克力大賽（ICA）銅牌。圖／劉芊妘提供
南投品牌「月鹿小徑」今年以「台東刺蔥海鹽黑巧克力」獲得界巧克力大賽（ICA）銅牌。圖／劉芊妘提供

2023 年世界巧克力大賽（ICA）亞太區評選結果7月初公告獲獎名單，台灣以5金44銀34銅在國際精品巧克力中大放光彩，獲獎得主之一劉芊妘說，台灣精品巧克力以小批次製作，呈現豐富多元風味，成為近年在國際賽事的優勢。

南投品牌「月鹿小徑」今年初試啼聲獲得1銅，月鹿小徑負責人劉芊妘表示，可可豆從發酵、選豆、烘培到相關的工藝手法都有學問，台灣目前最大可可豆產區在屏東，其次是南投，都小而零散，但台灣風土的關係，製作出的巧克力具有熱帶水果風味，屏東可可豆有梅子、李子味道，南投有百香果、鳳梨的風味。

劉芊妘說，原本創業是想推動身心靈平衡，後來對友善栽培有興趣，進而認識友善種植可可豆的莊園，為了讓好的產品讓更多人了解，才踏入巧克力的世界。

「月鹿小徑」今年以「台東刺蔥海鹽黑巧克力」獲獎，劉芊妘表示，巧克力加入台東阿美族古法柴燒太平洋海鹽以及刺蔥，讓黑巧可力呈現不一樣風味。

世界巧克力大賽亞太區評選今年在香港舉辦，各國參賽者須將成品寄送評選，劉芊妘表示，運送是很大的考驗，因少量寄送，貨運運送再以空運送達，但缺乏冷鏈，巧克力必須先自行冷凍再以最厚的保麗龍保存寄送，前後需2天時間，接著主辦單位還會集中保存再擇期起評選，因此送達又要經過1、2個月，競賽巧克力相關的處理流程也很需要經驗。

南投品牌「月鹿小徑」負責人劉芊妘採用台灣種植的可可豆製作巧克力產品。圖／劉芊妘提供
南投品牌「月鹿小徑」負責人劉芊妘採用台灣種植的可可豆製作巧克力產品。圖／劉芊妘提供

巧克力 可可 南投

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