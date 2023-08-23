肌萎黃賀明脫貧逆襲成寢具大王 出書所得全捐出

罹患肌肉萎縮症的上品寢具董事長黃賀明，最近出新書「不完美中的超完美」，書中除了分享他的企業經營理念，也分享其人生哲學，並將於8月29日在台中林皇宮舉行新書發表公益活動，銷售所得全數捐給屏東慈惠善導書院。

黃賀明出生於南投，從小家中窮困，還是一名肌肉萎縮症患者，他14歲離鄉背井到台北依親，並半工半讀完成學業，畢業後從事寢具業務員，直到28歲自已創業，並積極自創品牌，還研發出專利彈簧床墊，變身成為寢具大王，目前全台有14家連鎖分店。

黃賀明事業有成後，除了復健之外，大部分時間投入公益關懷弱勢。他說，出書是為了感謝一路上提攜的許多貴人，也分享他的人生故事與經驗。

黃賀明在書中也分享夫妻相處之道，他說，他與妻子結婚40多年，目前是三代同堂，且都住在同一個樓層相互照顧，家中並無婆媳問題。他強調，「再大的成功也比不上失去家庭的幸福，夫妻相處和諧也就顯得更重要了」。

黃賀明8月29日將在台中林皇宮舉行新書發表公益活動，銷售所得全數捐給慈惠善導書院，將作為成立弱勢兒童教育學園之用。

黃賀明表示，「他的這一生過得比別人艱辛，但也過得比別人精彩，雖然他不良於行，但可以說是不虛此行。」他今年70歲了，人生走到最後一哩路，29日的公益活動可以說是他的告別演說，也可當作他的生前告別式，別具意義。