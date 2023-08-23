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暑遊日月潭最愛自行車體驗 集鐵小鎮遊加「船騎挑戰」將登場

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
暑假接近尾聲，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒。記者黑中亮／攝影
暑假接近尾聲，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒。記者黑中亮／攝影

暑假進入最後一周，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒，隨著車埕自行車道完工啟用，讓遊客在暢遊體驗日月潭的同時，也能順遊水里和集集，深入集鐵小鎮探索當地淳樸的風光。

日月潭國家風景區指出，每年暑期在日月潭水社段、環潭和集集環鎮三條經典路線上，選定多處認證拍照的景點，精心策畫了一連串的自行車體驗，讓國人能前來遊山遊水，參與者可以自行完成與認證點合照任務後，透過Line平台完成認證，獲得專屬的日月潭玩騎證書，並可前往合作店家換取精美好禮。

面對暑假即將結束，更由9月水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」與10月份分別辦理的與日月潭向山「2023Come!BikeDay自行車主題日」接棒進行，「集鐵小鎮·騎遊記」將於9月16日以輕鬆騎行方式推出，參加者可以跟隨專業導覽解說員的腳步，引領遊客深度玩遍水里和集集，透過自行車慢活旅行，深入兩座鐵路小鎮，探索不同風情的市集。

日管處並表示，10月14日自行車主題日登場後，除了挑戰自行車環潭外，今年還新增了全新的船騎挑戰活動，參加者將騎乘自行車環繞半個日月潭，然後搭乘接駁船返回起點，運動樂活兼遊湖，將可體驗不一樣的自行車樂趣；最受歡迎的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳，大小合作賽是最受家長小孩喜好參與的活動，讓每位參與者都能在日月潭深刻體會樂活氛圍。

日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，最受歡迎的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳。記者黑中亮／攝影
日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，最受歡迎的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳。記者黑中亮／攝影
暑假接近尾聲，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒。記者黑中亮／攝影
暑假接近尾聲，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒。記者黑中亮／攝影
日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，最受歡迎的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳。記者黑中亮／攝影
日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，最受歡迎的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳。記者黑中亮／攝影
暑假接近尾聲，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒。記者黑中亮／攝影
暑假接近尾聲，日月潭2023Come!BikeDay自行車系列活動，重頭戲水里車埕「集鐵小鎮．騎遊記」即將接棒。記者黑中亮／攝影

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