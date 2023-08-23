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最熱血董座是他！見血暈針 卻連22年農曆7月辦捐血

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山（左二）見血會暈針，他連辦22年捐血活動，還捐2輛送血車，被封為「最熱血董座」。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（左二）見血會暈針，他連辦22年捐血活動，還捐2輛送血車，被封為「最熱血董座」。記者趙容萱／攝影

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月加上暑假常有血荒，連22年辦捐血活動，他還捐2輛送血車，被封為「最熱血董座」。麗明營造公益捐血今登場，麗明營造贊助支持的台體大男籃隊「Desert Rangers」捐血、站台，目標1600袋血。

台中捐血中心說明，血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血約1800袋，因暑假、天候不穩定等因素入不敷出，統計今天血庫僅剩5.1天偏低，低於7天安全庫存，其中A型血4.3天，B型6.7天，0型血4.8天，AB型5.2天都偏低。

吳春山說，他年輕時，有一次老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，見血暈針，即便如此，他捐血多年，麗明營造前21年的公益捐血活動都由他打頭陣捐血，護理師扎針取血時，別過頭去，今年因年滿65歲，邀請台體大男籃隊「Desert Rangers」捐血、站台，吸引年輕人捐血。

吳春山指出，他還捐出二輛送血車，有次帶媽媽就醫時，在醫院看到麗明營造捐的送血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到自己家人。

吳春山說，農曆七月辦捐血，是因部分民眾忌諱，加上暑假易遇血荒，麗明營造公益捐血活動自2001年起募得125袋熱血開始，從一輛捐血車擴大到疫情前的六輛捐血車盛況，疫情期間捐血規模不變，因應防疫分流，1天6輛車，調整為3天、各2輛車，沒想到效果更好，累積至去年已超過1萬4256袋，今年目標1600袋。。

麗明營造公益捐血活動今天起連3天，每天上午9時起至下午4時，捐血車停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方(台中市政府府後廣場邊)，捐血民眾免排隊，報到後可在麗明總部會議室等候，由手機APP查看捐血進度，也可逛逛「豬事如意」博物館，看看近1萬3000隻豬偶館藏。

麗明營造董事長吳春山（中）今邀台體大男籃隊「Desert Rangers」捐血、站台。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（中）今邀台體大男籃隊「Desert Rangers」捐血、站台。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（中）見血會暈針，他連辦22年捐血活動，還捐2輛送血車，被封為「最熱血董座」。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（中）見血會暈針，他連辦22年捐血活動，還捐2輛送血車，被封為「最熱血董座」。記者趙容萱／攝影
台體大男籃隊「Desert Rangers」今響應麗明營造公益捐血活動，當場捐出熱血，吸引年輕人捐血。記者趙容萱／攝影
台體大男籃隊「Desert Rangers」今響應麗明營造公益捐血活動，當場捐出熱血，吸引年輕人捐血。記者趙容萱／攝影

捐血中心 血荒 老闆

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