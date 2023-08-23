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中市11處托育資源中心 8月起更名Mini親子館

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市11處托育資源中心，8月起正式更名為Mini親子館。圖／台中市社會局提供
台中市11處托育資源中心，8月起正式更名為Mini親子館。圖／台中市社會局提供

台中市11處托育資源中心，8月起正式更名為Mini親子館，新出爐的形象吉祥物親子袋鼠，象徵親子關係的鏈結。11處Mini親子館分別位於中區、西區、東區、南區、北屯區、潭子區、大肚區、清水區、梧棲區、東勢區及霧峰區，均衡托育資源，幫助照顧者得到完整的育兒及教養資訊。

社會局表示，過去常有民眾誤以為托育資源中心是提供托育服務的處所，為方便民眾區分，加強整體識別度，更名為Mini親子館；免費提供0至6歲幼童及照顧者育兒諮詢、親子活動、入館遊戲、親職教育、資源連結及兒童發展篩檢等，歡迎預約使用。

社會局提到，Mini親子館課程各有特色，包含藝術、科學、繪本、音樂及簡易烘焙或烹飪等課程。例如東區Mini親子館有一系列車車主題課程；中區Mini親子館結合附近柳川的自然生態和舊市區特產傳統糕點；霧峰Mini親子館因應地區特性規劃祖孫活動；東勢Mini親子館結合在地新住民家庭，設計異國美食與樂器等親子活動。

社會局指出，台中市目前有12處親子館和11處Mini親子館，共23處大小親子館讓親子樂遊。另外，針對托育資源較為不足的偏鄉地區，利用托育資源車深入社區巡迴。

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