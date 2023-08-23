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立院衛環委員會與中市勞資座談 缺工問題成焦點

中央社／ 台中23日電

立法院衛環委員會今天到台中市考察，對於工商團體在座談時提出的缺工問題，勞動部許銘春表示，疫情過後各行各業都面臨缺工，勞動部會全力媒合勞資雙方，解決缺工問題。

在民進黨立委莊競程的邀集下，立法院社會福利及衛生環境委員會今天到台中市考察，包括許銘春、立委何欣純等人先前往中國醫藥大學附設醫院考察職業傷病診治暨職能復健專責醫院業務，同時參訪職能復健中心，中午再與台中市各工商及勞工代表座談。

莊競程表示，這次考察是民進黨努力完成「勞工職業災害保險保護法」單獨立法的成效，把職災保險從勞保獨立出來，提高給付及津貼，強化提供完善的職災治療、復健及協助職災勞工儘速重返職場，照顧到所有的勞工與家庭，讓整個職災保險保護體系更完整。

許銘春指出，為保障勞工健康與勞動力，勞動部於全國6大醫療照護區域（台北、北、中、南、高屏及東區）設置15家職業傷病診治專責醫院及89家職業傷病診治網絡醫院，結合各地區醫院職業醫學科的服務量能，建構職業傷病防治網絡，提供勞工更友善便利的職業傷病診治服務。

許銘春中午再到北屯區與台中市工業會理事長林國全、台中市商業會理事長謝豐享、台中市總工會理事長謝宗佑、台中市產業總工會理事長黃文峯、中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長張達錩等工商代表座談，與會代表聚焦缺工問題，並建議多方管道開放外籍移工，解決國內缺工問題。

許銘春指出，員工是企業的資產要給予照顧，更要將勞工當成家人，彼此互相體諒合作，企業就會永續，日前她更聽到有企業說要將勞工視為貴人，如此就能讓勞資更和諧。

許銘春指出，在疫情期間，為穩定勞資關係，勞動部投入1300多億元，如今疫情過了，許多產業都面臨缺工問題，勞動部會全力媒合勞資雙方，希望能解決缺工問題，也會協助年輕人進入重點產業。

台中市 許銘春 勞動部 勞資

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