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影／大甲火車站廣場改造完工 盧秀燕也到打卡點「藺草道」當網美

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影

台中大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程已完工，今天辦啟用典禮，台中市長盧秀燕今天學當網美，在地方文化特色的「藺草道」拍照，她還推薦大家，廣場旁的日式宿舍也是新人拍婚紗熱門景點。

盧秀燕表示，大甲火車站前廣場原本有很多荒廢空間，大甲火車站是大甲的門面，在地方建議爭取下，她動用第二預備金4100萬元，全由市府支付費用，大甲站近年先完成跨站天橋，都加裝電梯，後站完成大型停車場，前站也有停車場。

她說目前串連三處建設的廣場和綠美化工程已完工，以大甲有名的藺草為名，也在車站前打造「藺草道」；建設局表示，大甲站以藺草意象格柵遮擋老舊磚牆和機房，廣場也種植藺草。

大甲火車站屬台中市海線大甲、大安及外埔行政區居民進出城鎮重要交通節點，站前交通與景觀原本凌亂，市府籌編工程經費約4100萬元改善火車站南側站前廣場及鄰近日式宿舍周邊環境營造工程。

中市建設局長陳大田表示，這次工程透過南側站前廣場改善及鄰近日式宿舍周邊環境營造，工程施作內容包含廣場、往來旅客動線整合、照明燈具、街道家具更新、植栽綠化等，並結合大甲藺草文化，吸引更多旅客駐留並創造出優雅且具特色的景觀環境，提供車站週邊旅客及在地居民休憩活動的最佳去處。

陳大田表示，工程配合大甲火車站人行跨站天橋與車站動線，設置無障礙通道並考量夜間使用及車站旅客行走安全，改善整體光環境。閒置空間的重新規劃再利用，也助於改善原本荒廢地景，結合鐵道串連起周邊觀光景點。

今天啟用典禮由市長盧秀燕主持，市議員李文傑、楊啟邦、施志昌和多位里長到場，地方人士也到場參加地方喜事。

大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮，打造藺草道特色。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮，打造藺草道特色。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程已完工，今天辦啟用典禮，市長盧秀燕在藺草道學網美拍照，也推薦大家來此打卡。記者游振昇／攝影
台中大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程已完工，今天辦啟用典禮，市長盧秀燕在藺草道學網美拍照，也推薦大家來此打卡。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程完工，今天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

火車站 盧秀燕 綠美化

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