大貨車司機注意！中橫便道生雞糞聯合攔查 最高罰6千元

台中市和平區禁止使用生雞糞入肥，但因生雞糞效力高、價格便宜，每到下肥季節常有菜農偷運上山。和平區公所指出，生雞糞造成水源環境汙染，蒼蠅孳生，土壤鹽化、銅鋅重金屬累積等問題，今起聯合稽查小組在台8線中橫便道谷關管制站前實施攔檢，無查獲違規，若有最高可處6000元罰緩。

台中市和平區公所於2020年訂定管制使用生雞糞規定，載運生雞糞車輛，若未持有產生源及處理地點證明文件者，將廢棄物清理法開罰；查獲土地違規使用，並有汙染環境衛生情事，依法最高可處1200元以上、6000元以下罰鍰，並按日連續處罰。

為遏止生雞糞進入梨山地區，和平區公所、環保局、農業局及警察局，今晨組成聯合攔查生雞糞小組，在台8線中橫便道谷關管制站前實施攔檢，計攔查24輛大貨車，均無違規載運生雞糞情事。

和平區公所說明，大多數農友已選用熟化禽畜糞堆肥作為肥料，但仍有民眾陳情有施肥臭味問題。經巡查，是農友在肥料袋挖洞後就整包放在土壤表面，長時間暴露，導致堆肥分解發酵臭味物質散發

公所建議，肥料處理上會限期及建議農友採用開溝、挖穴施肥、翻耕覆土等來改善臭味等合理化施肥方式，除增加土壤肥力，還可避免水質汙染及空氣臭味與蒼蠅孳生，有助於環境清潔與提升觀光產業經濟及農業的永續發展。

和平區公所強調，將持續執行生雞糞管制稽查，不定期攔查取締並巡查農地使用情形，以維護清淨的山林美景。