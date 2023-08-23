豪雨致災！埔里守城橋下陷20公分 縣府提2.5億改建計畫

卡努颱風引進驚人雨量，導致南投埔里眉溪溪水暴漲，當地守城橋橋墩受損，下陷20公分，橋面嚴重變形，至今仍封閉禁行，居民出入及農產運輸都得繞路，相當不便，盼設施便橋或便道；縣府表示，已向中央提報計畫爭取2.5億經費改建，最快兩年內完工。

埔里鎮公所指出，卡努颱風外圍環流讓埔里在4日下午降下暴雨，加上仁愛山區驚人雨量，使得流貫埔里全鎮的眉溪溪水暴漲釀災，其中連接大湳與守城社區的守城橋因橋墩受損，橋面嚴重下陷變形，只能緊急封閉，至今仍禁止人車通行。

但位在投78線上的守城橋是周邊大湳、牛眠、蜈蚣等里的重要聯繫橋梁，當地居民出入、蔬果農產運輸等都靠它，損毀後無法通行，只能繞路從眉溪防汛道路接台21線牛眠橋，或改由內埔橋進出，10分鐘路程得增加1至2倍，相當不便。

由於，現在正值農忙期，難免影響農產運銷，當地民眾陳情，盼公部門能協助盡速施設便橋或便道；另，「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉將於10月15日登場，其全馬路線行經守城橋，屆時若無便橋，恐需更改路線，令主辦單位傷腦筋。

對此，埔里公所表示，守城橋權責為縣府，而該橋曾因921地震受損改建，並於2003年重新通車後已滿20年，此次受災經地方、中央會勘有規畫將全橋改建。

縣府工務處則表示，針對守城橋全橋改建，災後已向行政院公共工程委員會提報計畫，也包括施設臨時替代道路工程，待中央核定與經費到位就會依地方需求著手規畫設置便橋或便道，現階段仍需繞道通行，盼居民及用路人配合體諒。