生前合捐救護車成鵲橋 88歲奶奶與夫銀河相會

彰化田尾園藝專家黃天鶴、黃張吟夫婦3年前，贈送一輛救護車給彰化縣消防局田尾分隊，後來，黃天鶴臨終前就是搭這輛救護車送醫，七夕前夕，黃張吟也是搭這輛救護車走完人生最後一程，享壽88歲。消防人員說，他們合捐的救護車成了「鵲橋」，夫妻得以在天河相會。

彰化縣消防局臉書記述這感人事蹟，「多年前老先生先走一步，老太太哀傷之虞想著回饋鄉里，捐了輛救護車。

今年七夕，老太太也跟上老先生的腳步，那輛救護車成了兩人的羈絆。一路好走～救護車我們一定珍惜使用，繼續守護你們珍愛的鄉里。」

黃天鶴是田尾鄉人，曾任鄉民代表，早年販售種雞，退休後栽培苗木，把日本黑松成功引進田尾鄉種植，被園藝界尊稱「黑松始祖」。黃天鶴夫婦四十多年前，從陽明山將一棵約200年的黑松運到田尾收藏，經他百般呵護照料，後來頂新集團魏應交與魏應充兄弟多次拜訪，基於保育理念，黃天鶴才以嫁女兒的心情，將這棵珍貴的老樹託付給頂新「成美文化園區」。

黃天鶴樂善好施、勤於助人，晚年因身體健康狀況，曾經搭乘119救護車前往醫院緊急治療，於是秉持著助人的心念，決定捐贈價值290萬元的救護車及救護器材，取代田尾分隊老舊救護車。

不過，在2020年6月捐贈時，黃天鶴因病不克出席，由妻子黃張吟代表捐贈，縣長王惠美受贈。92歲的黃天鶴臨終前，就是搭乘他捐贈的這輛救護車。

田尾消防分隊小隊長廖建強說，黃張吟本月18日因中風，出現嘔吐、意識不清，家人打119報案，由他們夫婦捐贈的救護車載著送醫，卻因腦部大量出血，急救後仍告不治。

消防人員說，黃張吟生前身體狀況不錯，也曾告訴兒孫不要插管急救，因此未做任何非必要的急救，可說安詳離世，是一大福報。

由於黃張吟是在本月18日離世，讓消防人員感觸良多，除了夫妻都分別搭上他們共同捐贈的救護車，走完人生最後道路外，在七夕前夕，這輛救護車甚至為他們搭起「鵲橋」，在天河相會，格外有意義。