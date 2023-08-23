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物料漲太凶 彰化名店爌肉、肉圓漲價
近來物價上漲，彰化市排隊名店彰化「魚市場爌肉飯」及「阿璋肉圓」，雙雙調漲價格；「魚市場」爌肉1塊從40元漲到45元，阿璋肉圓每顆從50元漲到55元。消費者表示，雖然各漲5元，仍然可以接受，生意不受影響。
位在彰化市中正路的魚市場爌肉飯，有40年以上歷史，傍晚5點半開賣，約2個多小時就賣光，曾有遠方慕名而來的顧客沒吃到，老闆還被打了一頓。業者在臉書公告，之前物料上漲都自行吸收，近期肉品供應商已漲價3次，不得不漲價，希望顧客們見諒；不過，很多老顧客依然不在意，仍排隊去吃。
原本調漲前的價格為，爌肉每塊40元、腳筋每份40元、肉皮與肉串每分各20元，調漲後爌肉每塊45元、肉皮與肉串合一為25元、腳筋每份50元，由於腳筋量少，漲10元。
位在彰化市陳稜路的阿璋肉圓，曾是九把刀導演的「那些年我們一起追的女孩」拍片場景，店門口擺了演員陳妍希、柯震東人型立牌，海內外遊客吃肉圓外，也不忘拍照「到此一遊」。
彰化多家肉圓店常隨物價調整，阿璋肉圓去年元月每顆從45元漲到50元。老闆施明裕說，因物料漲得太凶，製作肉圓所需的地瓜粉、油料、餡料都上漲，尤其是豬肉價格飆漲，進貨價從每台斤90、95元，漲到現在的115元，不得不漲價。
饕客表示，阿璋肉圓外皮Q酥脆、內餡使用溫體豬肉及筍丁香菇等，搭配湯品是一絕。這次除了肉圓漲價，湯品價格未跟著漲，維持在原本的45元；正值暑假期間，店前仍然大排長龍。
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