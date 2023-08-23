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和美通學步道設界石 多輛車撞上

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣和美鎮大榮國小改善通學步道，在轉彎路口以實體路界石設置行人庇護區，地方居民說怕撞到，縣府將加強標示。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮大榮國小改善通學步道，在轉彎路口以實體路界石設置行人庇護區，地方居民說怕撞到，縣府將加強標示。記者林敬家／攝影

「行人路權」引發討論，學區周邊的學生通學步道更受重視，彰化縣和美鎮大榮國小通學步道狹窄，縣府投入經費加寬人行道，更在路口以實體路界石設置行人庇護區，引起附近居民抱怨，有多輛車沒注意直接撞上去，反而危險。縣長王惠美昨會勘，縣府強調，將加強警示，駕駛開車習慣要改變，庇護區會維持原設計。

大榮國小附近居民指出，以前家長都直接臨停路邊接送學生，塞車嚴重，校方為增設行人空間，去年將圍牆退縮設置了1.5米的人行道，後來發現空間太小，連2孩童交錯都有困難，縣府挹注經費優化。

王惠美昨到校視察說，校方去年申請360萬元自辦圍牆退縮及改建人行道，台電電桿妨礙接送動線，縣府協調台電遷移，再挹注300萬元加寬人行道寬度到3.5公尺，還設2處避車彎方便接送，預計開學前就能完工。

縣府表示，另在嘉佃路、南雷路巷道路口，設置半弧形行人庇護區，道路與人行道交界有實體路界石。居民反映設置後，已有多車撞到，上方也看得出擦撞痕跡，要求再評估。

彰化縣工務處表示，這庇護區設計是為區隔行人和車輛，實體路界石分隔，才能迫使汽機車轉彎時減速，有效維護行人安全，現場會架設防撞桿，也會加強警示。

大榮國小通學步道環境不佳，這也是多校共有的困境，校門周邊沒有臨停空間，人行道狹小、不完整，師生在路口沒有實體庇護區，人車爭道險象環生。工務處表示，彰化縣已獲內政部核定13案通學步道改善方案，補助總經費2.84億元。

人行道

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