中捷虧20.8億 市府：將擴業外收入

台中捷運綠線通車後持續虧損，台中市審計處統計，2021年通車迄今已虧損20.86億元，占中捷公司資本額7成，應檢討場站開發效益，並檢討多路線同時推動的財務負擔。中市府表示，綠線運量已成長，將擴張業外收入；盼中央加速核定捷運藍線，可帶動運量與收益。

議員看法分歧，有人批市府把配發的捷運宅當宿舍，影響收益，也有人說中央應加速核定捷運藍線，收益就會浮現。

中捷雖持續虧損，不過去年走出疫情陰霾，運量比前年成長1倍。審計處指出，去年中捷決算虧損1.4億元，累積到去年虧損已達20.8億餘元，占資本額30億元近7成，不利軌道建設長期發展。

議員周永鴻表示，中捷營運不能只仰賴綠線，應加速推動其他路線規畫，才能靠路網拉高運量，但市府欠缺遠見，藍線規畫問題多；市府獲配37戶捷運宅，卻撥出10戶當宿舍，即使有租金也是「左手換右手」，影響整體收益。

議員黃馨慧則表示，捷運藍線遲遲未核定，中央應負全責，只靠綠線難以培養搭乘人口，現階段交通局應布建捷運周邊運輸路網，才能提升運量；舊有宿舍老舊，整修得花很多錢，捷運宅當宿舍收租金，沒道理不能使用。

交通局長葉昭甫說，中捷會撙節支出，提升運量、擴張業外收入如廣告等，以降低虧損；中央核定軌道計畫時，希望有連續路網推動的概念，讓預算籌措穩定，也兼顧產業建設量能，同時呼籲中央盡快核定藍線。

葉昭甫表示，市府獲配的捷運宅，已請估價師估算，等結果出爐後再安排處分方式；當成宿舍出租也是資產活化的選項，而且市府承租屬於穩定收益，未來也可進行標售，可維持資產最大效益。