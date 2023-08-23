「台灣好行」南投雙龍線通車

2020年南投信義的雙龍七彩吊橋開放，3年來歷經疫情衝擊，仍創造53萬人次遊客造訪，成為南投新興的觀光景點，也吸引攝影愛好者。南投縣與豐榮客運合作，向交通部觀光局申請「台灣好行」雙龍線，昨天正式通車，往來雙龍瀑布七彩吊橋更便利。

南投縣原本已有7條「台灣好行」路線，8月中旬起陸續新增瑞龍瀑布線、雙龍線、日月潭溪頭線等3路線；日月潭溪頭線，讓遊客串聯2風景區；縣府8月底將推出「南投好行卡」套票、南投「好交遊」網站，歡迎國人搭「台灣好行」暢遊南投。

南投縣觀光處表示，雙龍瀑布七彩吊橋長342公尺、最深110公尺，是全台最長、最深的吊橋，設計結合布農族元素，橋面採彩虹配色，可在對岸欣賞雙龍瀑布，園區設有完善的環形步道與景觀平台，適合漫遊山林森呼吸，體驗原民部落之美，自開放以來遊客絡繹不絕。

縣府指出，南投山高水遠，藉由吊橋、步道，讓遊客親近山林，上周開通「台灣好行」竹山瑞龍瀑布線後，昨再開通信義雙龍線，可降低對自小客車的依賴，推動永續低碳觀光，改善交通運輸，也可吸引更多遊客。

觀光處長陳志賢指出，「台灣好行」在南投縣營運13年，有日月潭線、溪頭線、車埕線、清境線、東埔線、埔里線、集集線等7條路線，本月新增3條，8月起溪頭線增班6班、清境線增班2班、車埕線假日增加2班，可吸引更多觀光客。