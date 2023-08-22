張善政訪美招商 與科技業交流分享桃園投資優勢環境

桃園市長張善政率市府海外招商及姊妹市訪問團赴美國訪問，一行於當地21日晚間出席南加州玉山科技協會招商交流餐會，除了與當地科技產業交流，張善政並介紹桃園優質產業環境，指出桃園的產業健全，全國500大製造業在桃園設廠的就超過200家，桃園已連續9年的工業產值全台第一。

張善政說，為了提升在地勞工薪資，未來一定要透過智慧化驅動產業轉型，希望與會貴賓能到桃園投資，或是將桃園的投資友善環境推廣出去。

市府新聞處表示，訪問團此行就招商、青年創業及資訊教育等3大議題參訪與交流，晚間交流餐會上，張善政市長首先表示，桃園的優勢在於產業健全、產值極高，桃園是全球電子製造、光電顯示及半導體產業重鎮，全國500大製造業在桃園設廠的就超過200家，更已經連續九年的工業產值位居全台第一。不過也有不足之處，就是勞工平均薪資，比主計處公布的平均經常性薪資要低，為了幫勞工增加薪資，增加產業附加價值是最好的方法，未來要透過智慧化驅動產業轉型，也因此，希望與會貴賓未來有機會能到桃園投資，把新技術引進台灣或幫忙宣傳桃園，讓更多美國科技企業知道桃園的優勢。

包含南加玉山科技協會理事長湯京曄、副理事長劉登凱、財務長陸恩廣；Viewsonic 創辦人朱家良、 仁愛醫療集團（AHMC）執行長邱文達、噴射推進實驗室（JPL）嚴正博士等科技業人士與會，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、經濟組劉倫正組長等人也一同出席。