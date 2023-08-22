快訊

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

張善政訪美招商 與科技業交流分享桃園投資優勢環境

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政率團到美國訪問，也參觀科技產業、拜訪企業。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政率團到美國訪問，也參觀科技產業、拜訪企業。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政率市府海外招商及姊妹市訪問團赴美國訪問，一行於當地21日晚間出席南加州玉山科技協會招商交流餐會，除了與當地科技產業交流，張善政並介紹桃園優質產業環境，指出桃園的產業健全，全國500大製造業在桃園設廠的就超過200家，桃園已連續9年的工業產值全台第一。

張善政說，為了提升在地勞工薪資，未來一定要透過智慧化驅動產業轉型，希望與會貴賓能到桃園投資，或是將桃園的投資友善環境推廣出去。

市府新聞處表示，訪問團此行就招商、青年創業及資訊教育等3大議題參訪與交流，晚間交流餐會上，張善政市長首先表示，桃園的優勢在於產業健全、產值極高，桃園是全球電子製造、光電顯示及半導體產業重鎮，全國500大製造業在桃園設廠的就超過200家，更已經連續九年的工業產值位居全台第一。不過也有不足之處，就是勞工平均薪資，比主計處公布的平均經常性薪資要低，為了幫勞工增加薪資，增加產業附加價值是最好的方法，未來要透過智慧化驅動產業轉型，也因此，希望與會貴賓未來有機會能到桃園投資，把新技術引進台灣或幫忙宣傳桃園，讓更多美國科技企業知道桃園的優勢。

包含南加玉山科技協會理事長湯京曄、副理事長劉登凱、財務長陸恩廣；Viewsonic 創辦人朱家良、 仁愛醫療集團（AHMC）執行長邱文達、噴射推進實驗室（JPL）嚴正博士等科技業人士與會，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、經濟組劉倫正組長等人也一同出席。

市府訪問團後續預訂拜會姐妹市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），並就共構交通轉運樞紐、國際機場自由貿易區、經濟發展運輸與基礎建設計畫交流；企業與協會行程方面，除今日拜會的Jet Propulsion Laboratory（噴射推進實驗室），也將前往Plug & Play創投加速器等企業交流，並透過當地辦事處協助，舉行海外招商說明會，介紹本市投資環境及政策方向，期盼帶動企業赴桃園投資設廠與設立據點。

張善政（右）美國行也和當地企業代表交換意見，後續將訪問姊妹市。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政（右）美國行也和當地企業代表交換意見，後續將訪問姊妹市。圖／桃園市政府新聞處提供

薪資 張善政

延伸閱讀

桃園力爭北橫國家風景區波折 2任市長發力中央重啟評估

復興區長游正英過世 張善政永遠懷念他不遺餘力的努力

上任後將首度出訪 張善政揭訪美一周「3大目標」

登革熱案例桃園現蹤 張善政：落實每周1日清除孳生源

相關新聞

張善政訪美招商 與科技業交流分享桃園投資優勢環境

桃園市長張善政率市府海外招商及姊妹市訪問團赴美國訪問，一行於當地21日晚間出席南加州玉山科技協會招商交流餐會，除了與當地...

登革熱快篩陽+1 台中大里男曾到古坑發燒、起紅疹

台中市衛生局今接獲診所通報一例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為居住大里區60多歲男子，疫調發現男子曾往二度返雲林縣古坑鄉...

七夕織女不只會牛郎 彰化北斗七星媽還要姊妹會

今天是七夕，要膜拜俗稱七娘媽的織女，織女的六位仙女姊姊不常被提起甚至遺忘，彰化縣北斗東螺開基祖廟天后宮的七位仙女聖像今天...

彰化雙層觀光巴士餐車快閃兩天 肉圓、爌肉飯、蛋黃酥都上車

臉書社團「彰化食在棒」舉辦彰化雙層觀光巴士餐車體驗將首航，預計10月28、29兩天試營運提供晚餐服務，沿路將導覽彰化市區...

通學步道行人庇護區設界石分隔人車惹議 居民：已多車撞到

行人路權話題引發討論，尤其學區周遭學生通學步道受重視，彰化縣和美鎮大榮國小通學環境不佳，縣府投入經費改善，加寬人行道也在...

新冠肺炎往生痛苦 無神論者被託夢破例報名中元普渡

中元普度是農曆七月的宗教民俗重要活動，今年彰化縣社頭清水岩寺舉辦中元秋祭，意外收到許多信眾聲稱被往生親友托夢，一定要報名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦