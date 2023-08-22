彰化雙層觀光巴士餐車快閃兩天 肉圓、爌肉飯、蛋黃酥都上車

臉書社團「彰化食在棒」舉辦彰化雙層觀光巴士餐車體驗將首航，預計10月28、29兩天試營運提供晚餐服務，沿路將導覽彰化市區，餐點也與在地結合，將有阿三肉圓、林記蛋黃酥以及阿那祭生魚片、七悅雨手搖飲、阿默綠豆沙等，彰化食在棒發起人張誼宣說，希望透過民間力量刺激彰化觀光，讓彰化更好玩。

彰化雙層觀光巴士餐車首航的活動近日在社群讓引起討論，但民眾在彰化不曾看到彰化有觀光餐車巴士，有網友以為是假訊息，將報名連結貼到社群詢問，有12多萬粉絲的臉書社團「彰化食在棒」也證實確是籌畫3個月，仿效台北餐車巴士的經驗，將首度租車到彰化，展開少見的餐車之旅。

張誼宣說，曾參加過台北的觀光餐車巴士覺得印象深刻，想將這樣的經驗帶到彰化，這輛巴士觀光餐車最多可容納26名，雙人桌3桌六人，四人桌5桌二十人，乘客在彰化火車站上下車，用餐時間約一個半小時。

「彰化食在棒」除了接洽租車，也安排車上美食，包括蛋黃酥、肉圓、燉露雞湯、日式生魚片、日式手卷、烤雞肉串、爌肉飯、三樣季節時蔬、經典義式巧克力慕斯、手搖飲、綠豆沙、四季鮮水果，彰化小甜點名店等，將陸續公布店家。

彰化雙層觀光巴士餐車雙人套餐費用2000元，目前僅剩29日零星的座位可預訂，張誼宣表示，巴士觀光餐車會有車服員服務，社團成員也會分工安排相關作業，若成效佳，不排除還有下一場。