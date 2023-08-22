幸福櫻花換英雄花 彰化偏鄉社福機構盼看見身障者的勇敢

中元節還沒到，社福機構和團體的中秋節禮盒行銷已經起跑，瑪喜樂基金會今年得到彰化縣新住民畫家王莉贊助木棉花畫作，作為秋節頂級禮盒的外包裝圖案， 期待木棉花的熱情點燃生命之火，為身障者努力就業打氣加油。

彰化縣二林喜樂保育院庇護工場今年再度推出秋節禮盒，去年獲國際金獎畫家陳炳臣授權愛心櫻花樹畫作，作為秋節頂級禮盒的外包裝圖案，洋溢幸福很受歡迎。瑪喜樂基金會和二林喜樂保育院今天發表今年新款包裝，二林鎮長蔡詩傑、鎮農會總幹事邱士平等人都到場推薦。

來自武漢的高中老師王莉嫁作台灣婦，來台幫夫家撿雞蛋，後來重拾畫筆畫出不一樣的人生讓外界改觀，移民署為她出版書籍，偏鄉小學聘她指導藝術創作，王莉也盡力回報台灣對她的好，像這次無償提供畫作給瑪喜樂基金會，期許拿到月餅的人不僅滿足口腹之欲也收穫成長的力量，同時喚起更多人對社會和世界付出更多愛與關懷。