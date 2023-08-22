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幸福櫻花換英雄花 彰化偏鄉社福機構盼看見身障者的勇敢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣瑪喜樂基金會和二林喜樂保育院推出中秋禮盒，期待社會大眾看見身障者的努力。記者簡慧珍／攝影
彰化縣瑪喜樂基金會和二林喜樂保育院推出中秋禮盒，期待社會大眾看見身障者的努力。記者簡慧珍／攝影

中元節還沒到，社福機構和團體的中秋節禮盒行銷已經起跑，瑪喜樂基金會今年得到彰化縣新住民畫家王莉贊助木棉花畫作，作為秋節頂級禮盒的外包裝圖案， 期待木棉花的熱情點燃生命之火，為身障者努力就業打氣加油。

彰化縣二林喜樂保育院庇護工場今年再度推出秋節禮盒，去年獲國際金獎畫家陳炳臣授權愛心櫻花樹畫作，作為秋節頂級禮盒的外包裝圖案，洋溢幸福很受歡迎。瑪喜樂基金會和二林喜樂保育院今天發表今年新款包裝，二林鎮長蔡詩傑、鎮農會總幹事邱士平等人都到場推薦。

來自武漢的高中老師王莉嫁作台灣婦，來台幫夫家撿雞蛋，後來重拾畫筆畫出不一樣的人生讓外界改觀，移民署為她出版書籍，偏鄉小學聘她指導藝術創作，王莉也盡力回報台灣對她的好，像這次無償提供畫作給瑪喜樂基金會，期許拿到月餅的人不僅滿足口腹之欲也收穫成長的力量，同時喚起更多人對社會和世界付出更多愛與關懷。

近年受大環境經濟影響，社福團體秋節禮品銷售量總不如預期，去年瑪喜樂基金會銷售5千盒；瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，月餅銷售占基金會收入很高比例，希望社會大眾能夠透過月餅禮盒看見身障者的努力，幫助基金會永續經營，成為更多弱勢者的依靠。

彰化縣瑪喜樂基金會和二林喜樂保育院推出木棉花圖案的中秋禮盒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣瑪喜樂基金會和二林喜樂保育院推出木棉花圖案的中秋禮盒。記者簡慧珍／攝影

身障者 月餅

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