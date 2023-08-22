通學步道行人庇護區設界石分隔人車惹議 居民：已多車撞到

行人路權話題引發討論，尤其學區周遭學生通學步道受重視，彰化縣和美鎮大榮國小通學環境不佳，縣府投入經費改善，加寬人行道也在路口增設行人庇護區，但因庇護區上設置實體路界石，作為行人與車輛的分隔，居民抱怨，已經多輛車沒注意撞上界石，反而危險，對此縣府工務處指出，會加強警示改變用路人習慣。

居民指出，以前家長都直接臨停路邊接送學生，塞車嚴重，校方為增設行人空間，去年將圍牆退縮設置了1.5米的人行道，後來發現空間太小，兩名孩童交錯就有困難，縣府因此再挹注經費進行優化工程。

縣長王惠美今天到校視察，她說，大榮國小去年向縣府申請經費360萬元自辦圍牆退縮及改建人行道，因台電電桿妨礙家長皆動線，縣府協調台電公司遷移電桿，再挹注經費300萬元加寬人行道寬度到3.5米，還有兩處避車灣讓家長接送，路口改善及綠底行穿線等，預計開學前就能完工。

優化工程在嘉佃路與南雷路巷道路口設置半弧形的分隔區作為行人庇護區，地面設置有實體路界石，居民今天反映已有多車碰撞到界石，上面也看得出痕跡，縣長王惠美指示進一步評估是否以防撞桿代替較恰當。

工務處指出，這樣的庇護區設計是為了做出行人和車輛的分隔帶，以實體分隔才能有效維護行人安全，之後上面架設防撞桿也會加強警示。

大榮國小過去通學步道的問題也是許多學校共有的困境，校們周邊沒有臨停空間，人行道狹小甚至不完整、路口師生沒有地方庇護，人車爭道險象環生；行政院去年底核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億經費，包括與地方政府共同合作，改善校園周邊交通安全。