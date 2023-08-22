快訊

退出中美洲議會 蔡政府忘了外交問題要從兩岸著手

「萬能充行動電源」爆炸 業者稱「海外」發生？網抓包：是在金門耶

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

新冠肺炎往生痛苦 無神論者被託夢破例報名中元普渡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭清水岩寺總幹事陳慶福說，寺方主動為本月8日被放生卻死亡的數百隻鵪鶉設牌位超度。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩寺總幹事陳慶福說，寺方主動為本月8日被放生卻死亡的數百隻鵪鶉設牌位超度。記者簡慧珍／攝影

中元普度是農曆七月的宗教民俗重要活動，今年彰化縣社頭清水岩寺舉辦中元秋祭，意外收到許多信眾聲稱被往生親友托夢，一定要報名參加「中元梁皇寶懺超渡消災法會」的案例，其中不乏感染新冠肺炎去世的人，有的報名後又被托夢感謝，令人嘖嘖稱奇。

百年古剎社頭清水岩登錄為縣定國蹟，每年舉辦中元秋祭，信眾相信古剎神佛特別有神力，報名者年年增加，秋祭從兩天延長到現今農曆七月初九到十三日合計5天。去年報名約8千人，今天七月初七已有9千多人，明、後兩天可望突破萬人創新高紀錄。

社頭鄉民代表會主席陳慶福兼清水岩寺管理委員會總幹事，今天表示，往年總有1、2人聲稱被往生親友托夢要參加超度法會，今年很特別，有數十人聲稱被託夢，托夢者包括對岸尊親屬、東南亞尊親屬、新冠肺炎病患，有一名無神論的知名政界人士報名超度兩名染疫死亡的「手下」，寺方執事人員大為驚訝，一問才知被托夢說染疫死亡很痛苦，希望被超度往生西方極樂世界。

陳慶福說，新住民報名為家鄉病故的爸爸超度，寺方執事人員強調不是講東南亞語言誦經超度，可以嗎？新住民稱人去世之後「什麼語言都通」，寺方執事人員受理報名，另有報名者打電話給寺方，稱又夢見托夢者來感謝完成他希望被誦經超度的願望。

今年也有超度嬰靈、寵物靈，清水岩寺主動超度本（8）月8日被放生致死的數百隻鵪鶉，期待牠們脫離畜道往生極樂世界。民俗宗教相信超度1生命1牌位，一連超度3年，登記超度者必須在家念超度文3天，陳慶福強調心誠則靈，視經濟能力辦理超度，至少在家念一次，只要心存誠意和敬意即可，不必過度拘泥形式。

彰化縣社頭清水岩寺今天超度法會很多玄奇故事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩寺今天超度法會很多玄奇故事。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎 語言 農曆七月

延伸閱讀

中元節前三牲全變貴 選擇零食、泡麵、飲料作為供品的比率上升

foodpanda中元節推「熊澎湃」超值祈福箱 輸入這優惠碼最高折200元

中元普渡最省心組合！ 麥當勞「F34優惠餐」、達美樂「普渡披薩」、漢堡王「三牲漢堡+三牲香」

女子超度9嬰靈因前婆婆重男輕女 彰化鹿港地藏王廟悲哀故事多

相關新聞

台中霧峰坍方昨深夜搶通 將打鋼板固定防雨勢

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁，19日清晨6時許因下大雨坍方。經連日搶修，已於昨深夜11時30分...

影／台灣黑熊與石虎共域重要棲地！ 台中桃山部落喜見台灣黑熊遊蕩

台灣黑熊與石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，林業及自然保育署台中分署與台中市和平區桃山社區發展協會合作，巡守員5月發現一隻誤...

「入伍迷彩表」夯翻！盧秀燕宣布「志願役」也可領

台中市役男入伍，民政局發送「迷彩電子表」，成為滿意度最高的「入伍禮」，風靡國軍，更讓網友敲碗「我也要！」市長盧秀燕今表示...

通學步道行人庇護區設界石分隔人車惹議 居民：已多車撞到

行人路權話題引發討論，尤其學區周遭學生通學步道受重視，彰化縣和美鎮大榮國小通學環境不佳，縣府投入經費改善，加寬人行道也在...

新冠肺炎往生痛苦 無神論者被託夢破例報名中元普渡

中元普度是農曆七月的宗教民俗重要活動，今年彰化縣社頭清水岩寺舉辦中元秋祭，意外收到許多信眾聲稱被往生親友托夢，一定要報名...

中市產官學攜手合作培育飛航人才 清中承辦航空飛修營

台中市政府教育局委請清水高中及嘉陽高中合作辦理「2023台中市高中職學生航空飛修研習營」，台中一中、台中高工、曉明女中、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦