新冠肺炎往生痛苦 無神論者被託夢破例報名中元普渡

中元普度是農曆七月的宗教民俗重要活動，今年彰化縣社頭清水岩寺舉辦中元秋祭，意外收到許多信眾聲稱被往生親友托夢，一定要報名參加「中元梁皇寶懺超渡消災法會」的案例，其中不乏感染新冠肺炎去世的人，有的報名後又被托夢感謝，令人嘖嘖稱奇。

百年古剎社頭清水岩登錄為縣定國蹟，每年舉辦中元秋祭，信眾相信古剎神佛特別有神力，報名者年年增加，秋祭從兩天延長到現今農曆七月初九到十三日合計5天。去年報名約8千人，今天七月初七已有9千多人，明、後兩天可望突破萬人創新高紀錄。

社頭鄉民代表會主席陳慶福兼清水岩寺管理委員會總幹事，今天表示，往年總有1、2人聲稱被往生親友托夢要參加超度法會，今年很特別，有數十人聲稱被託夢，托夢者包括對岸尊親屬、東南亞尊親屬、新冠肺炎病患，有一名無神論的知名政界人士報名超度兩名染疫死亡的「手下」，寺方執事人員大為驚訝，一問才知被托夢說染疫死亡很痛苦，希望被超度往生西方極樂世界。

陳慶福說，新住民報名為家鄉病故的爸爸超度，寺方執事人員強調不是講東南亞語言誦經超度，可以嗎？新住民稱人去世之後「什麼語言都通」，寺方執事人員受理報名，另有報名者打電話給寺方，稱又夢見托夢者來感謝完成他希望被誦經超度的願望。