中市產官學攜手合作培育飛航人才 清中承辦航空飛修營
台中市政府教育局委請清水高中及嘉陽高中合作辦理「2023台中市高中職學生航空飛修研習營」，台中一中、台中高工、曉明女中、明道高中等校27位學生參加，今天起連續3天的研習活動，也安排學生到朝陽科技大學航空學院及威翔航空公司，實地操作學習。
今天開幕典禮由清水高中校長蕭建華及嘉陽高中校長賴昭呈共同主持，蕭建華說明，教育局主辦這次研習活動的意義與目的，期勉學生在未來3天的航空飛修研習活動，充實航空知能，透過模擬實務操作體驗，培養未來航空飛修人才。
賴昭呈表示，感謝教育局支持，讓嘉陽高中有機會能讓更多人認識航空領域，學校擁有許多航空相關設施、場地及師資，並藉由這項活動向下扎根，培養更多優秀學子，讓台灣航空產業更上層樓，希望培育更多未來航空與飛機修護之專業人才。
研習活動以航空知能為主軸的理論、實務模擬操作為導向的多元化課程，聘請學界教授指導台灣在國際航空產業的發展動向與未來趨勢，規劃參訪朝陽科技大學，透過航空學院模擬機體驗教學、修護廠參觀及民航機實體上機等課程，結合威翔航空公司，實地體驗旋翼機實機課程，希望能夠讓學生學習到更多航空領域的專業。
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