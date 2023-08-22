台中霧峰坍方昨深夜搶通 將打鋼板固定防雨勢

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁，19日清晨6時許因下大雨坍方。經連日搶修，已於昨深夜11時30分完全搶通，今晨清理餘土後，下午清洗路面，就可以恢復舊觀，但上午已有登山民眾迫不及待通行。

不過因近人偶會下雨，霧峰區公所說，為免再遇雨導致坍方，工程人員有把山坡上較鬆的山石清除，地主也會提出新的山坡地水土保持計畫，重新建造擋土牆，短期內也會打進鋼板把山坡土石固定。