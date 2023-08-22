台中霧峰坍方昨深夜搶通 將打鋼板固定防雨勢
台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁，19日清晨6時許因下大雨坍方。經連日搶修，已於昨深夜11時30分完全搶通，今晨清理餘土後，下午清洗路面，就可以恢復舊觀，但上午已有登山民眾迫不及待通行。
不過因近人偶會下雨，霧峰區公所說，為免再遇雨導致坍方，工程人員有把山坡上較鬆的山石清除，地主也會提出新的山坡地水土保持計畫，重新建造擋土牆，短期內也會打進鋼板把山坡土石固定。
區長白峨嵋說，因為這條產業道路平日除了運送水果，也是民眾登山的熱門路線，因此工程人員趕工進行清運，原本坍方處的土石昨晚7、8時已運完，但因山坡上還有棵大樹亦有危險，因此連夜工作至深夜11時30分才告一段落。
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