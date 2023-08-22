快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

台中霧峰坍方昨深夜搶通 將打鋼板固定防雨勢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁坍方，昨深夜搶通後，今晨已有登山民眾通過。圖／民眾提供
台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁坍方，昨深夜搶通後，今晨已有登山民眾通過。圖／民眾提供

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁，19日清晨6時許因下大雨坍方。經連日搶修，已於昨深夜11時30分完全搶通，今晨清理餘土後，下午清洗路面，就可以恢復舊觀，但上午已有登山民眾迫不及待通行。

不過因近人偶會下雨，霧峰區公所說，為免再遇雨導致坍方，工程人員有把山坡上較鬆的山石清除，地主也會提出新的山坡地水土保持計畫，重新建造擋土牆，短期內也會打進鋼板把山坡土石固定。

區長白峨嵋說，因為這條產業道路平日除了運送水果，也是民眾登山的熱門路線，因此工程人員趕工進行清運，原本坍方處的土石昨晚7、8時已運完，但因山坡上還有棵大樹亦有危險，因此連夜工作至深夜11時30分才告一段落。

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁坍方，昨深夜搶通，今晨繼續餘土清除。圖／民眾提供
台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁坍方，昨深夜搶通，今晨繼續餘土清除。圖／民眾提供

台中市

延伸閱讀

台中霧峰熱門登山道路坍方 區長：昨晚雨勢致災情擴大

台中霧峰產業道路山壁坍方載運農產受阻 區長：明天前搶通

出發吧！南庄部落登山健行、小旅行免費活動等你來報名

台中霧峰龍眼豐收價格落 農會：輔導管理提高品質

相關新聞

台中霧峰坍方昨深夜搶通 將打鋼板固定防雨勢

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路山壁，19日清晨6時許因下大雨坍方。經連日搶修，已於昨深夜11時30分...

影／台灣黑熊與石虎共域重要棲地！ 台中桃山部落喜見台灣黑熊遊蕩

台灣黑熊與石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，林業及自然保育署台中分署與台中市和平區桃山社區發展協會合作，巡守員5月發現一隻誤...

「入伍迷彩表」夯翻！盧秀燕宣布「志願役」也可領

台中市役男入伍，民政局發送「迷彩電子表」，成為滿意度最高的「入伍禮」，風靡國軍，更讓網友敲碗「我也要！」市長盧秀燕今表示...

南投台灣好行今通車雙龍線 本月新增路線達10景點

2020年開放的雙龍七彩吊橋，3年來歷經疫情衝擊，在地方力守管制進入下，仍創造53萬人次的高遊客數，是南投境內新興的觀光...

七夕拜七娘媽靈驗 民俗學者點出四個最佳時辰

今天是農曆七月七日，也是我國傳統情人節，網路和即時通訊平台出現許多創意哏圖，有些是老哏，有的新近創作，反映現實人生和期待...

廣角鏡／亞洲唯一紅磚火車頭

彰化火車站後站的扇形車庫停車場完工，現場有座磚造的1比1國寶級CK124蒸汽火車頭公共藝術，由青年藝術家周承恩設計，採用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦