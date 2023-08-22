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南投台灣好行今通車雙龍線 本月新增路線達10景點

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影
全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影

2020年開放的雙龍七彩吊橋，3年來歷經疫情衝擊，在地方力守管制進入下，仍創造53萬人次的高遊客數，是南投境內新興的觀光景點，成為攝影愛好者和遠足者的天堂；為改善景區交通，南投縣特別與豐榮客運合作，向交通部觀光局申請台灣好行雙龍線，今天正式通車後，讓往來雙龍瀑布七彩吊橋更便利。

南投縣原本已有7條台灣好行路線，8月中旬起陸續新增瑞龍瀑布線、雙龍線及日月潭溪頭線等3條路線，其中日月潭溪頭線，可讓遊客更便利串聯兩個景區，形成完整環線的台灣好行路線；另觀光處8月底也將完成「南投好行卡」套票及南投好交遊網站，歡迎國人搭乘台灣好行暢遊南投。

南投觀光處表示，雙龍瀑布七彩吊橋長342公尺、最深110公尺，是全台最長、最深的吊橋，設計結合當地布農族的元素，橋面的彩虹配色，更可以在對岸欣賞雙龍瀑布，園區內設有完善的環形步道與景觀平台，適合漫遊山林森呼吸，體驗原民部落之美，自開放以來遊客絡繹不絕。

南投縣政府指出，縣內山高水遠，藉由吊橋、步道，讓遊客更加方便親近山林抵達景點，繼上周末開通台灣好行竹山瑞龍瀑布線後，今天台灣好行信義雙龍線的開通，不僅是同時也有助於降低對自小客車的依賴，更推動更永續及低碳的觀光發展；同時希望透過交通運輸改善，增加更多遊客量提升觀光效益，帶動在地產業經濟。

處長陳志賢指出，台灣好行在南投縣營運已邁入第13年，目前已有日月潭線、溪頭線、車埕線、清境線、東埔線、埔里線、集集線共7條台灣好行路線，本月新增達到10條路線外，8月起台灣好行溪頭線也增班6班、清境線增班2班、車埕線假日增加2班。

全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影
全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影
全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影
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全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影
全台最愛雙龍瀑布七彩吊橋，3年來創造53萬人次遊客數，今天台灣好行雙龍線正式通車。記者黑中亮／攝影

南投 台灣好行 吊橋

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