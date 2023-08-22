台中鍋烤節 票選冠軍出爐

台中市振興疫後經濟，舉辦「台中鍋烤節」票選活動，昨天公布票選冠軍得主，台中市長盧秀燕抽出百萬汽車大獎，由從事補教業的北區林先生獲得。盧秀燕表示，鍋烤節帶動台中火鍋、燒烤市場，業績成長3至4成。議員質疑，票選為名店錦上添花，經發局表示，票選已區分連鎖店與個體店，明年會繼續推動。

台中市打造慶典經濟，台中鍋烤節吸引百萬人參加，總投票數達442萬票。市府表示，火鍋類連鎖店、巷弄店票選冠軍分別為海底撈中友店、清真寺恩德元餃子館，燒烤類連鎖店、巷弄店票選冠軍為屋馬燒肉崇德店、激旨燒鳥。

盧秀燕說，全國火鍋、燒烤市場商機大，台中火鍋、燒烤名店多，甚至名店一位難求；這次辦鍋烤節，平均帶動3至4成商機，甚至有店家增加8成。

餐飲業者說，台中鍋烤名店多，像是屋馬燒肉、輕井澤或萬客什鍋等，打造出自家品牌，甚至到外縣市展店，讓消費者趨之若鶩。另家餐飲業者說，台中火鍋、燒烤特色是店面大、食材新鮮，有跨縣市吸引力。

海底撈中友店經理陳威任說，鍋烤節帶動業績成長3至5成，消費族群以年輕人居多，對網路投票熱中。另家燒烤名店說，鍋烤節知名度仍較低，帶動業績能力仍待觀察。