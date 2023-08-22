地主擺爛不清空地 南投要罰

南投縣政府環保局擬定「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案，昨通過縣務會議審議，近期將公告施行。縣府表示，未來公、私有空地或空屋環境髒亂，雜草叢生越界或超過50公分高，最高開罰6000元，未改善得連續開罰。

環保局指出，近期有民眾陳情，鄰近空地雜草叢生，地主擺爛不處理，影響環境衛生及觀瞻，雖可依廢清法開罰，但缺乏明確規範而影響執法，因此擬定「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案。

縣府表示，空地或空屋雜草叢生攀越所有權線外，或者高度超過50公分未修剪，戶外積水或積水容器未清除導致病媒蚊孳生，堆置棧板、輪胎、花盆等廢棄或資源回收物，明確規範汙染環境行為，這項公告昨天在縣務會議審議通過。

南投縣長許淑華表示，現代人注重生活環境及品質，未來對空地及空屋管理，及對環境衛生執法更明確順暢，後續將公告施行。

環保局長李易書則說，未來公告後，放任雜草滋長、環境髒亂等違反汙染環境規定，可依「廢棄物清理法」處以1200元至6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期未完成改善，可按日連續處罰。