彰化推體適能檢測26公所帶頭做 前健力國手市長竟不及格...糗大了

彰化縣衛生局今天在員林市公所舉行「健康鄉鎮市公所體適能檢測列車」啟動儀式，將在26個鄉鎮市公所施行，除了提供公職人員、也歡迎民眾來報名檢測，曾是健力國手的員林市長游振雄進行體適能檢測時竟不及格，他笑說「要來好好調整自己的生活作息了」。

彰化縣長王惠美、員林市長游振雄及縣議員凃俊任、劉惠娟、員林市代會主席張國良、員林市農會理事長張永鑫、彰化縣衛生局長葉彥伯等人參加「健康鄉鎮市公所體適能檢測列車」啟動儀式，也一起接受體適能檢測。

王惠美說，一般人的心肺耐力從25歲起，每年約減少1%，直到75歲時，可能僅剩年輕時的一半，導致很多長輩都因為心肺衰竭而過世，因此平時就得多照顧自己的健康。衛生局每年在C據點每年提供長者一次體適能檢測，每年約4400名長者受測；而萬人健檢二階段報告解說時，每年也約提供2700名健檢民眾受測，

王惠美說，未來希望增加檢測量能，因此從公部門開始做起，因為公職同仁也很辛苦，藉此讓大家知道自己的體適能，體適能好的人，心肺耐力較佳，較有活力，不易疲累，知道自己的體適能狀況後，再調整生活飲食、運動，避免三高，讓身體更好，生活更有品質。

葉彥伯表示，衛生局規劃由公部門率先做起，推動「鄉鎮市公所體適能檢測列車」，檢測列車得到全縣26個鄉鎮市公所參與，預計12月底前完成全部公所約1500人檢測，也歡迎民眾向當地衛生所報名參加檢測。

曾是健力金牌國手的員林市長游振雄說，體適能就是檢測柔軟度、肌力與肌耐力、心肺耐力等，但他今天體適能檢測沒有一項及格，也提醒自己要好好調整生活作息。