仁愛鄉雨災31校緊急搶修 許淑華：可如期開學

南投縣仁愛鄉8月4日雨災，許多學校淹水，南投縣府爭取教育部補助新台幣620萬元投入31校緊急搶修，經費核定執行作業，南投縣長許淑華今天說，仁愛鄉各校下週可如期開學。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，目前進入復原階段，許淑華今天召開縣務會議表示，縣府滾動式檢討救災、搶修作業，經統計，目前仁愛鄉受災建物約192戶，農業損失1億6000萬元，目前捐款2800多萬元，感謝各界踴躍協助災民。

雨災除造成道路中斷、邊坡坍方，許多校園也淹水等災情，鄉公所宣布停課10天。許淑華說，縣府爭取教育部補助620萬元投入緊急搶修等工作，也提報7所學校復建工程，已向行政院公共工程委員會爭取，也請相關局處督促做好校園清潔消毒，讓學生安心開學。

縣府教育處說明，緊急搶修31校共620萬元，復建工程7校共8項由公共工程委員會審議核定4687萬元，其中仁愛國中風雨球場龜裂、下邊坡工程先核100萬元調查規劃費，力行國小翠巒分校駁坎修繕先核列工法可行性評估費50萬元，完成後再進一步核定復建經費。

許淑華也表示，受災約192戶，有廠商表示願捐192台洗衣機，還有許多民眾踴躍捐款，截至18日已達2800多萬元，加上認捐但尚未入庫款項，金額將超過3500萬元，感謝宗教界、同鄉會、企業界關心仁愛鄉，縣府會善用捐款改善災民生活品質，並給予現金救助。

縣府財政處報告表示，為減輕災民負擔，仁愛鄉、信義鄉、埔里鎮縣有非公用不動產，包含地租、委託經營權利金減收2成，縣府會主動減少收租，民眾不必申請；另外，受災戶也可減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅等，可洽詢南投縣政府稅務局。