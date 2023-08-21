快訊

為何負債比減少？ 蔡總統談前瞻建設迎「投資大爆發」：我們有借有還

日本要抓鹹豬手！性感DJ襲胸案警方刑事調查

仁愛鄉雨災31校緊急搶修 許淑華：可如期開學

中央社／ 南投縣21日電

南投縣仁愛鄉8月4日雨災，許多學校淹水，南投縣府爭取教育部補助新台幣620萬元投入31校緊急搶修，經費核定執行作業，南投縣長許淑華今天說，仁愛鄉各校下週可如期開學。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，目前進入復原階段，許淑華今天召開縣務會議表示，縣府滾動式檢討救災、搶修作業，經統計，目前仁愛鄉受災建物約192戶，農業損失1億6000萬元，目前捐款2800多萬元，感謝各界踴躍協助災民。

雨災除造成道路中斷、邊坡坍方，許多校園也淹水等災情，鄉公所宣布停課10天。許淑華說，縣府爭取教育部補助620萬元投入緊急搶修等工作，也提報7所學校復建工程，已向行政院公共工程委員會爭取，也請相關局處督促做好校園清潔消毒，讓學生安心開學。

縣府教育處說明，緊急搶修31校共620萬元，復建工程7校共8項由公共工程委員會審議核定4687萬元，其中仁愛國中風雨球場龜裂、下邊坡工程先核100萬元調查規劃費，力行國小翠巒分校駁坎修繕先核列工法可行性評估費50萬元，完成後再進一步核定復建經費。

許淑華也表示，受災約192戶，有廠商表示願捐192台洗衣機，還有許多民眾踴躍捐款，截至18日已達2800多萬元，加上認捐但尚未入庫款項，金額將超過3500萬元，感謝宗教界、同鄉會、企業界關心仁愛鄉，縣府會善用捐款改善災民生活品質，並給予現金救助。

縣府財政處報告表示，為減輕災民負擔，仁愛鄉、信義鄉、埔里鎮縣有非公用不動產，包含地租、委託經營權利金減收2成，縣府會主動減少收租，民眾不必申請；另外，受災戶也可減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅、娛樂稅等，可洽詢南投縣政府稅務局。

許淑華 捐款

延伸閱讀

許淑華要失望了 台東縣議會退回焚化爐垃圾處理提案

影／王瑞德為防災經費再槓中央 許淑華也說話了

交相指責許淑華救災不力 游顥批中央甩鍋並還南投公道

林右昌爆許淑華風災時忙跑攤 南投縣政府：單純致意合照

相關新聞

南投國姓連2天傳墜橋亡 這地方已發生7起…地方盼改善

南投國姓福龜村昨有7旬婦人從台14線中潭公路上的人行陸橋墜落，送醫不治；今天凌晨當地又有男子在國道6號西行線國姓交流道段...

彰化花壇白沙坑竹筍香腸 清脆筍香減少油膩感

彰化縣花壇鄉白沙坑竹筍清脆甘甜，遠近馳名，原在鄉內開設鄉親園餐廳的余灯烟、李素愛夫妻，10多年前，運用自家種植的有機竹筍...

彰化率先開辦猴痘疫苗快打站 6場完成600人接種

國內去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至8月14日累計確診264例本土病例，彰化縣衛生局為提高疫苗施打率從今年...

溪湖果菜市場老舊、交易量萎縮 農業部長允補助整修改善

彰化縣溪湖鎮公所爭取整修溪湖果菜市場，農業部部長陳吉仲今天前往視察，由於果菜市場因環境與設備老舊，交易量逐年下降，從20...

警用大數據抓山道猴子 台中太平長龍路車禍少了21.8%

台中市太平區長龍路，因山景優美、路段蜿蜒曲折常是「山道猴子」的跑山聖地，甚至網路上還有專屬追焦社團，轄區太平警分局為維護...

后里農會前總幹事洪秋煉病逝 地方惋惜

台中市后里農會前總幹事洪秋煉昨晚病逝，享年73歲，地方人士惋惜，今天已有許多地方人士和民代到洪家上香致意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦