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七夕情人節將至 移民署邀台中新住民做扎染專屬禮物

中央社／ 台中21日電

七夕情人節將至，移民署台中市第一服務站日前邀請新住民講師與其他新住民，以中國四川傳統扎染工藝為另一半製作手帕情人節禮物，也透過交流講座鼓勵新住民勇敢追夢。

移民署中區事務大隊台中市第一服務站今天發布新聞稿表示，服務站日前舉辦新住民法令宣導及家庭教育講座，七夕情人節將至，邀請到新住民多元文化講師嚴龍仙及羅惠，以中國四川傳統的扎染工藝為基底，用藍染方式製作手帕，讓新住民夫妻為對方製作專屬情人節禮物。

嚴龍仙說明，傳統四川扎染工藝，是將布用針線透過縫或綁紮，使手帕在浸置顏料過後，可以呈現美麗的紋路圖案，課程讓學員透過綁紮方式，自由的創作圖案，當手帕浸泡完特殊的靛青色顏料後，打開手帕會隨著綁紮痕跡有不一樣的藍白相間紋路。

嚴龍仙說，透過體驗課程，可以讓大眾對新住民文化有更多認識，期待家鄉特色文化可以讓更多人知道，甚至傳承下去，也鼓勵新住民可以善用母國文化特色，在台灣開創美好未來。

來自越南的范氏燕兒，也與丈夫在活動中製作手帕，她開心說，丈夫為她做的手帕非常漂亮，像是施了藍色魔法一樣，這是她收過最特別的情人節禮物。

另外，取得丙級廚師證照的新住民羅惠，則分享她在台灣的創業經驗；她表示，她以家鄉中國四川的麻辣滋味，創立自己的網路滷味品牌獲得好評，此外，還在台灣參加舞蹈班、瑜伽班及社區課程等，認識許多好朋友，開拓人生視野及社會人脈，她也鼓勵新住民勇敢追逐夢想。

新住民 情人節禮物 移民署

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