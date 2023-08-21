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台中冰烤夯薯開拓國際新通路 封櫃啟航外銷日本

中央社／ 台中21日電

台中地瓜開拓國際新通路，日本貿易商經多次派員抵台檢查具產銷履歷契作的原料、製程場域等，同意8月進口冰烤夯薯1貨櫃，並於今天封櫃啟航外銷日本。

這場封櫃啟航儀式今天在台中市沙鹿區果菜運銷合作社舉行，沙鹿區果菜運銷合作社理事主席童育賢表示，民國50至70年代地瓜是台灣家戶最常見的食糧，對老一輩的長者而言，地瓜是主食；現今對年輕一輩的人，地瓜是健康養生產品。

童育賢指出，沙鹿區果菜運銷合作社長期與台中及雲林的農民契作，生產具產銷履歷的地瓜，收成後經過農藥殘留檢驗通過，加工製成冰烤夯薯、地瓜圓、帶皮地瓜薯條等加工品，以「黃金甜蜜」品牌於國內通路例如國軍副食品、學校午餐、網路電商、超市等通路銷售，另外也外銷至香港及美國等國家地區。

台中市農業局表示，民國97年設立的沙鹿區果菜運銷合作社，長期參加日本國際食品展並獲日方貿易商青睞，經過多次派員抵台檢查具產銷履歷契作的原料、製程場域等，同意今年8月進口冰烤夯薯1貨櫃（40呎），並於今天封櫃啟航外銷日本。

農業局說明，台中地區甘藷栽培面積727公頃、年產量1萬2393公噸，以沙鹿區258公頃、年產量5105公噸最多，其次是清水區203公頃、年產量2510公噸，栽培品種以台農57號（黃皮黃肉）及台農66號（紅皮紅肉）為主。

台農57號，農業局指出，俗稱黃金蕃薯，肉色呈金黃、橙黃色，口感鬆Q，適口性佳，沙鹿區果菜運銷合作社製成的冰烤夯薯即以這個品種製成；至於台農66號俗稱紅心蕃薯，肉色呈橙紅色，質地鬆軟，甜度高，β胡蘿蔔素含量高，常作為地瓜薯條、地瓜圓等產品。

產銷履歷 日本 台中市

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