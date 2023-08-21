南投國姓連2天傳墜橋亡 這地方已發生7起…地方盼改善

南投國姓福龜村昨有7旬婦人從台14線中潭公路上的人行陸橋墜落，送醫不治；今天凌晨當地又有男子在國道6號西行線國姓交流道段墜橋身亡，連2天傳出墜橋事故，又正值農曆七月，地方議論，立委馬文君將要求相關單位研議防護改善。

國道6號全長37.6公里，串連台中霧峰至南投埔里，幾乎都是高架道路，平均墩柱高度逾50公尺，又以國姓交流道「橋聳雲天」，高架橋面距地面高達70公尺，且匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，未料卻傳出墜橋事故。

據了解，國道警方今凌晨接獲高公局轉通報，透過國道監視系統發現國6西行線國姓交流道附近有車輛久留，員警到場發現車輛發動著，車上卻沒人，經查確認疑有人員墜橋，前往事故點查看確認已無生命跡象，經查該名死者疑有財務問題。

然在相距國6墜橋事故點約1公里處，昨天才有一名年約70多歲疑患有失智症狀的婦人因不明原因從台14線中潭公路上的人行陸橋墜落，送醫後因頭部受創嚴重宣告不治；經警方調查，兩案均初步排除有外力介入，事發經過仍有待釐清。

而因事發點均在國姓鄉福龜村，兩地相距不遠、隔不到24小時，且都是墜橋身亡，加上現在正值農曆七月，引發地方議論，令鄉親感到不安，尤其國6墜橋事故自國6自2009年通車以來，至少已發生7起，因此向立委馬文君陳情，盼改善。