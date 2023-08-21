彰化率先開辦猴痘疫苗快打站 6場完成600人接種

國內去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至8月14日累計確診264例本土病例，彰化縣衛生局為提高疫苗施打率從今年5月開始設置全台第一場猴痘公費疫苗快打站，到目前為止已舉辦6場共600人完成施打，衛生局長葉彥伯說，比起去醫院，快打站更具隱密性，提高施打意願。

彰化縣今年由彰化基督教醫院提供猴痘疫苗施打門診，但施打率低，考量到民眾擔心被標籤化影響施打意願，彰化衛生局5月28日舉辦第一場猴痘疫苗快打站，衛生局指出，顧及隱私，由民眾先電話預約打疫苗，快打站現場也有獨立的問診和施打空間，還分為平日與假日場，讓民眾更方便。

葉彥伯說，猴痘因一些條件，沒有客觀的篩檢工具，民眾大都是自己評估後有需要才打疫苗，為提高施打率，彰化率先開辦快打站，中央鼓勵其他縣市做，猴痘看起來最主要的傳染途徑是體液接觸，施打猴痘疫苗也會一併做愛滋病篩檢。

猴痘傳染病被稱致死率低但「致醜率」高，一旦感染也無法像染新冠肺炎一樣可居家隔離，等於病情曝光的機會高，衛生局說，猴痘疫苗符合接種對象為近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，應儘速至猴痘疫苗接種醫療院所預約接種，目前彰基、員基和秀傳醫院有提供疫苗施打門診，也可利用衛生局設置社區外展接種站，完成2劑疫苗接種。