聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化率先開辦猴痘疫苗快打站 6場完成600人接種
國內去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至8月14日累計確診264例本土病例，彰化縣衛生局為提高疫苗施打率從今年5月開始設置全台第一場猴痘公費疫苗快打站，到目前為止已舉辦6場共600人完成施打，衛生局長葉彥伯說，比起去醫院，快打站更具隱密性，提高施打意願。
彰化縣今年由彰化基督教醫院提供猴痘疫苗施打門診，但施打率低，考量到民眾擔心被標籤化影響施打意願，彰化衛生局5月28日舉辦第一場猴痘疫苗快打站，衛生局指出，顧及隱私，由民眾先電話預約打疫苗，快打站現場也有獨立的問診和施打空間，還分為平日與假日場，讓民眾更方便。
葉彥伯說，猴痘因一些條件，沒有客觀的篩檢工具，民眾大都是自己評估後有需要才打疫苗，為提高施打率，彰化率先開辦快打站，中央鼓勵其他縣市做，猴痘看起來最主要的傳染途徑是體液接觸，施打猴痘疫苗也會一併做愛滋病篩檢。
猴痘傳染病被稱致死率低但「致醜率」高，一旦感染也無法像染新冠肺炎一樣可居家隔離，等於病情曝光的機會高，衛生局說，猴痘疫苗符合接種對象為近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，應儘速至猴痘疫苗接種醫療院所預約接種，目前彰基、員基和秀傳醫院有提供疫苗施打門診，也可利用衛生局設置社區外展接種站，完成2劑疫苗接種。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言