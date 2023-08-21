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警用大數據抓山道猴子 台中太平長龍路車禍少了21.8%
台中市太平區長龍路，因山景優美、路段蜿蜒曲折常是「山道猴子」的跑山聖地，甚至網路上還有專屬追焦社團，轄區太平警分局為維護山區安寧和秩序，積極取締噪音和改裝車輛，今年1至7月31共攔查通報噪音車輛757輛、取締超速2375件，另外在交通事故防制部分，連交通事故也比去年減少21.8%，僅111件。
太平警分局表示，重機影片「山道猴子的一生」爆紅，引發車友迴響與省思，警分局也把長龍路沿線列為執法重點，並透過大數據，統計出噪音車出沒之熱時、熱點，以精準執法取締違規車輛。
以上周六、日為例，警分局就結合了環保局、監理站執行聯合稽查勤務，取締無照駕駛1件、通報噪音網10件，並透過交通安全、行人路權等宣導文宣，讓車友們強化路權觀念，呼籲喜歡跑山路的車友，絕對要量力而為，切勿用好勝心騎車與他人競速，否則釀成事故，損人不利己。
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