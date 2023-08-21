台中鍋烤節10大店家揭曉 抽出百萬汽車得主

首屆「台中鍋烤節」票選10大店家名單今天揭曉，4大組別冠軍分別為海底撈火鍋中友店、清真恩德元餃子館、屋馬崇德店及激旨燒き鳥，也同時抽出頭獎百萬汽車得主。

首屆「台中鍋烤節」7月17日開跑，統計至投票截止日8月17日，共489家店參與票選、總投票數達442萬，盧秀燕今天在記者會上揭曉10大火鍋燒烤店家，並抽出壓軸百萬汽車獎得主及百組萬元抵用券，會後更親自前往冠軍店家屋馬崇德店貼紅榜祝賀。

台中市長盧秀燕表示，台灣火鍋、燒烤商機預估約500億元，台中市大概占其中約80億元，希望舉辦這項活動能推升到百億以上，振興台中經濟。活動期間不僅店家加碼優惠拉票，民眾也天天投票拚中獎，成功帶動業績成長3成、更有業者高達8成。

台中市經發局公布，4組冠軍店家分別為火鍋品牌組─海底撈火鍋中友店，得票數2萬8211票；火鍋巷弄美食組─清真恩德元餃子館，得票數2萬6550票；燒烤品牌組─屋馬崇德店，得票數3萬6996票；燒烤巷弄美食組─激旨燒き鳥，得票數7萬9834票。

盧秀燕也同時抽出壓軸大獎百萬汽車，現場親自Call Out，恭喜從百萬組序號中脫穎而出的幸運兒，住在北區從事補教業的林先生接到電話不敢置信，還驚呼「我中獎了嗎？」確定得獎後表示，會將車輛送給家人使用。

今年國慶焰火將在台中市施放，盧秀燕指出，市府除與中央合作，也召開跨局處會議，會好好把握機會，結合在地經濟、觀光、文化及農漁業行銷，藉由「雙十國慶焰火在台中」的品牌將市場做大，今年國慶有4天連假，歡迎民眾來台中訂飯店、規劃旅遊，不論留幾天都歡迎，市府跟各行各業會好好服務大家。