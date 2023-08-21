彰化磚砌國寶級蒸汽火車首度開箱 萬片紅磚編號組成

彰化市公所執行的彰化火車站後站扇形車庫停車場工程完工，廣場打造CK124全尺寸的磚造火車頭相當吸睛，共燒製一萬多塊的紅磚、總重量逾50噸，歷經長達一年的時間建置近日進入收尾修飾，今天首度開箱，磚窯藝術家張澄淵說，這是全亞洲唯一以磚頭搭建而成的火車頭，完成一件不可能的任務。

這輛國寶級蒸汽火車CK124原型設計的磚造火車頭由設計師是青年藝術家周承恩，花壇鄉百年窯廠順達窯業第四代張澄淵親手打造，張澄淵說，火車頭設計是1比1呈現，困難度高，像是火車頭車牌、10個大小輪子，輪子上還有拉桿，火車頭的煙囪、站長室也都看得見，細節相當多。

張澄淵表示，製作一個輪子大約需要300到500片磚組成，先從磚胚開始刻，然後一片片編號放進窯裡燒，輪子有紅、黑兩種色彩，黑色磚需要以還原燒方式處理，最後再一片片組起來，相當繁瑣。

因是蒸汽火車CK124原型，體積相當大，張澄淵先在自己的窯廠完成70%作業，再由兩輛120噸的吊車吊上板車，一路送到彰化市扇庫停車場廣場，其餘輪子、煙囪在現場完成。