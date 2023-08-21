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日月潭有雙月老牽紅線 竹山克明宮月老救晚婚

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭有龍鳳宮、文武廟的雙月老為人牽紅線助姻緣，多年來成為潭邊非常最靈驗的廟宇。記者黑中亮／攝影
日月潭有龍鳳宮、文武廟的雙月老為人牽紅線助姻緣，多年來成為潭邊非常最靈驗的廟宇。記者黑中亮／攝影

日月潭又名蜜月灣，是國內少有的浪漫景點，過去日月潭中央拉魯島上，原有極靈驗的月下老人祠，921大地震後，地方人士為延續神明的靈驗聖蹟，將月下老人遷移到龍鳳宮旁月老廟繼續供奉；6年前文武廟更從杭州迎來月老分身，進駐「月老寒拾殿」後，多年來成為潭邊非常最靈驗的廟宇，據說一道姻緣籤詩，更是未婚男女不可錯過的良機，日月潭成為雙月老宮廟護持寶地。

不僅日月潭有月老，竹山克明宮雖主司文昌帝君，但為幫助信眾早日尋得姻緣，主委楊非武面對會整體晚婚趨勢，也順應地方信眾的要求，近年來請回一尊月老奉祀廟內，供人參拜求姻緣，希望協助日益人口流失的竹山鎮，能夠企成姻緣，讓大男大女鎮民開枝散葉，更助晚婚者找到另一半。

南投縣政府表示，因經常辦理水上集團結婚，1978年首在日月潭拉魯島（時稱光華島）上，建立台灣第一座主祀月老的廟宇，遊客頻繁造訪，使這座廟頗負盛名，921地震後，由於拉魯島地勢下沉，地方將它遷到日月潭畔的龍鳳宮，依然十分靈驗，而後文武廟也從浙江請來千年歷史老玉皇宮的月下老人，闢「月老寒拾殿」祈賜良緣，成為不少單身男女必走的路線，每至七夕情人節前總是香火鼎盛。

龍鳳宮指出，月老是民間傳说中主管婚姻的紅喜神，專門替人牽紅線求好姻緣，據當地居民說，日月潭月老廟一直是個神祕又靈驗的寺廟，或許因為現在的月下老人轉移聖地，似乎也比以前更靈驗了，傳說求姻緣者「快則一個月、慢則半年」，所以很多人都會專程前來求姻緣。

廟方表示，信眾為求好姻緣，來訪建議要做幾個動作，就是先與月老說說話，說說自己是哪裡人，住哪裡？求什麼？之後要跪著拜拜，祈求並擲筊，一次聖筊就可以了，接著要記得求一條姻緣線，將線放在皮包內，或是貼近於自己身上。

日月潭文武廟6年前從杭州迎來月老分身，進駐「月老寒拾殿」，也成為潭邊非常最靈驗的廟宇之一。記者黑中亮／攝影
日月潭文武廟6年前從杭州迎來月老分身，進駐「月老寒拾殿」，也成為潭邊非常最靈驗的廟宇之一。記者黑中亮／攝影
面對社會整體晚婚趨勢，竹山克明宮近年來請回一尊月老奉祀廟內，供人參拜求姻緣，更助晚婚者找到另一伴。記者黑中亮／攝影
面對社會整體晚婚趨勢，竹山克明宮近年來請回一尊月老奉祀廟內，供人參拜求姻緣，更助晚婚者找到另一伴。記者黑中亮／攝影
日月潭有龍鳳宮、文武廟的雙月老為人牽紅線助姻緣，多年來成為潭邊非常最靈驗的廟宇。記者黑中亮／攝影
日月潭有龍鳳宮、文武廟的雙月老為人牽紅線助姻緣，多年來成為潭邊非常最靈驗的廟宇。記者黑中亮／攝影

月老 日月潭

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