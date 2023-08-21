中央公園放國慶焰火 中市府初規畫出爐 民代憂交通人流

國慶焰火今年將於台中中央公園舉辦，市議會交通地政委員會今現場勘查，市府初步規畫捷運市政府站、松竹站安排接駁車，文華高中、文心櫻花站則鼓勵捷運加步行至會場；民代擔憂，最近兩站捷運，民眾步行逾2公里，得走30分鐘，恐效益不大，接駁車等屆時也將聚集於河南路上，恐與鄰近逢甲商圈既有車流打結，造成交通黑暗期。

今年國慶煙火移師台中中央公園，預計將有破萬發中低空焰火，伴民眾共度國慶日。考量焰火施放安全，施放管制區含括三分之二中央公園面積，市府初步規畫於中央球場、商借漢翔公司土地，作活動舞台、民眾主觀賞區，約15至20萬人容留空間，另有11處自由觀賞區。

市府交通規畫「搭捷運看焰火」，活動期間加開捷運班次，1小時可疏運近萬人次，鄰近活動場地的2站捷運綠線，包含文華高中站、文心櫻花站，鼓勵民眾「捷運+步行」，交管甘肅路，圍設人形通廊，距離約2公里，約25分鐘時間。

市府也於市政府站、松竹站規畫短程接駁，分別準備50、40輛接駁車；市府也規畫南、北汽車停車區，提供4182格車位，另有813機車格，可供自駕民眾停車；民眾也可停車於洲際球場、水湳經貿區，另有接駁停車轉乘遊客。

交通地政委員會召集人陳淑華表示，觀賞區僅此兩區塊，人潮勢必會滿溢，且場地集中，人潮、車潮過度集中，需做好分流規畫，屆時人流、車流集中在公園南側、河南路一帶，交通恐受衝擊，盼市府於9月中臨時會時，能有完整規畫說明。

副召集人黃守達提到，此次主打「搭捷運看焰火」，但從捷運站步行到會場，距離2公里對民眾太長了，若搭捷運沒有較方便，民眾可能自駕前往；另推薦外圍觀賞點，包含大肚山、大坑等，都適合跟民眾宣導，也須規劃有人管理。

市議員劉士州也提議，應規畫外縣市旅遊團的遊覽車停放空間；市議員謝家宜也說，活動地底鄰近逢甲商圈，盼市府有效結合兩者，創造經濟效益；市議員沈佑蓮說，規畫未見消防、衛生局，應納入討論。

觀旅局長陳美秀說，預計9月下旬由中央試放焰火，會排點觀測；此次市長特別交代要與商圈結合，委由經發、建設局於地上張貼指示，並由志工指引；觀旅局也會透過連假4天，規畫外縣市旅遊包裝；此次會勘意見會採納參考，九月中旬盡量趕上議會報告。