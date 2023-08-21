國慶焰火觀賞點 中市府規劃2主場11處自由區

112年國慶焰火將於台中市施放，台中市政府今天表示，觀賞區初步在施放地點中央公園規劃2主場地及周邊11處自由觀賞區，合計約可容納近百萬人。

今年國慶焰火將在台中市施放，原本施放地點規劃在梧棲漁港，基於梧棲漁港周邊有中油油槽、石化廠等設施，在安全考慮下，最後施放地點改在市區的中央公園。

台中市議會交通地政委員會召集人陳淑華及市議員黃守達、沈佑蓮、謝家宜、劉士州等人，上午前往中央公園聽取市政府活動場地及交通運輸規劃簡報，並考察主要觀賞區的設置。

台中市觀光旅遊局說明，現場規劃2處主要觀賞區，約可容納15萬到20萬人，民眾也可就近到11處周邊自由觀賞點，包括逢甲夜市、台中市政府前廣場、敦化公園、水湳水資源回收中心等地，約可容留80萬人。

觀旅局長陳美秀表示，今年國慶焰火活動有4大亮點，除了主活動焰火施放外，還有至少500台無人機展演；另外，配合台中爵士音樂節，焰火施放過程將搭配輕快的爵士樂，並且市府已洽商知名藝人前來演出，請大家期待。

台中市交通局長葉昭甫表示，布彈管制區將從9月29日上午8時到10月12日進行交通管制，落焰管制區則從10月10日凌晨0時到當天晚間施放結束為止。

葉昭甫說，這次主打「搭捷運看焰火」，市府共規劃市府線、松竹線、水湳線及洲際線等接駁點，預計出動約200輛遊覽車接駁。由於活動場地鄰近捷運文華高中站及文心櫻花站，鼓勵民眾以捷運加步行方式前往會場，步行距離約2公里。黃守達則認為，2公里步行距離太遠了，要加強引導如何走到會場，也建議市府規劃更多觀賞點，不要太集中在幾個觀賞點。謝家宜表示，在民眾大規模湧入時，接駁車班次應該要更密集。