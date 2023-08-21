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別擺爛！南投不清空地雜草將開罰 最重罰6千元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案今於縣務會議通過，將針對公、私有空地或空屋環境髒亂、雜草叢生等行為開罰。本報資料照片
「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案今於縣務會議通過，將針對公、私有空地或空屋環境髒亂、雜草叢生等行為開罰。本報資料照片

為維護環境景觀及居家生活品質，南投縣政府環保局擬定「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案，今經縣務會議通過將公告施行，未來公、私有空地或空屋環境髒亂、雜草叢生越界或逾50公分高，最高開罰6000元，若未改善得連續開罰。

環保局指出，近期接連有民眾陳情，店家鄰近空地雜草叢生，地主卻擺爛不作為，影響環境衛生及觀瞻，縣府雖能依「廢棄物清理法」第27條第11項，其他經主管機關公告之汙染環境行為，但過去無明確規範相關違法行為，難免影響執法。

環保局為此擬定「南投縣指定清除地區汙染環境行為」草案，針對縣內都市計畫區內的公私有空地或空屋地主、管理人或使用人未善盡維護管理之責，遭民眾陳情且查證屬實，經通知限期改善卻未改善，就視為汙染環境將可以依規定開罰。

其中，空地或空屋雜草叢生攀越所有權線外或高度超過50公分未修剪，戶外積水或積水容器未妥善清除致病媒蚊孳生，以及堆置棧板、輪胎、花盆等廢棄或資源回收物，明確規範相關汙染環境行為，該公告草案也於今天縣務會議提案審議。

南投縣長許淑華表示，現代人注重生活環境及品質，經縣府檢討環境維護相關規範，未來對空地及空屋管理，及對環境衛生上的執法更明確順暢，該「清除地區汙染環境行為」草案今在縣務會議通過，後續將辦理公告施行。

環保局長李易書則說，「南投縣指定清除地區汙染環境行為」公告發布後，放任雜草滋長、環境髒亂等違反相關汙染環境規定，將可依「廢棄物清理法」處以1200元至6000元以下罰鍰，經限期改善，屆期未完成改善，將可按日連續處罰。

廢棄物

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