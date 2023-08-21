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這選舉看板有玄機？ 被路樹遮住頭臉顯得十分突兀

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，設在彰化市中山路與中興路口的看板（右），頭臉都被路樹遮住，相對於民進黨參選人黃秀芳的看板，顯得很突兀。記者劉明岩／攝影
獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，設在彰化市中山路與中興路口的看板（右），頭臉都被路樹遮住，相對於民進黨參選人黃秀芳的看板，顯得很突兀。記者劉明岩／攝影

彰化市中山路與中興路口向來是張掛選舉看板的熱門位置，目前已有民進黨總統參選人賴清德合掛的看板，不過，對手國民黨立委參選人楊曜聰相鄰的一面看板，反而比較「突兀」，楊曜聰的頭臉完全被一棵路樹遮住，引來過往民眾議論。楊曜聰說，這面看板是支持者贊助，會請移動位置。

選舉期間，各參選人都會卡位張掛選舉看板，吸引過往民眾的目光，尤其是視野佳的路口都是大熱門，價格也都不便宜，彰化市中山路與中興路口就是很搶手的位置，價碼在全縣名列前茅，據一名縣議員表示，每月的租金估計要3萬元左右，當然也要視看板大小論價。

獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，在國民黨初選時，就大張旗鼓在選區張掛選舉看板，在他林立的看板中，位在彰化市中山路與中興路口的看板，則很有討論度，主要是他的看板前，正有有一棵路樹，完全遮住他的頭臉，連日來，路樹的枝葉更加茂密，遮覆範圍更大。

有人認為，可能是角度造成的問題，但這位置的廣告看板，主要是吸引中山路往南方向的視線，確實路樹遮住楊曜聰的頭臉，從中興路往中山路方向，幾乎看不到看板，達不到預期的廣告效果。不過，也有人認為，楊曜聰這面廣告反而引起注意，反而有意想不的廣告效果。

楊曜聰則說，這面看板是支持者贊助，當時有跟屋主提過要移動位置，卻一直未移，既然有人認為不適當，會再請移動位置改善。

獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，設在彰化市中山路與中興路口的看板，頭臉都被路樹遮住，顯得很突兀。記者劉明岩／攝影
獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，設在彰化市中山路與中興路口的看板，頭臉都被路樹遮住，顯得很突兀。記者劉明岩／攝影
獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，設在彰化市中山路與中興路口的看板，頭臉都被路樹遮住，顯得很突兀。記者劉明岩／攝影
獲國民黨提名的彰化縣第二選區立委參選人牙科醫院長楊曜聰，設在彰化市中山路與中興路口的看板，頭臉都被路樹遮住，顯得很突兀。記者劉明岩／攝影

楊曜

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