台中霧峰熱門登山道路坍方 區長：昨晚雨勢致災情擴大

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路，前天清晨6時許，因下大雨致土石鬆軟，造成靈凡宮附近的山壁坍方。搶修工程今持續進行，但因昨晚和今晨又有雨勢，造成坍方進一步擴大，工程人員嘗試盡量在今晚前搶通。

這條產業道路平日除了運送水果，也是民眾登山的熱門路線。因登山路受阻，大里、霧峰一帶的居民討論頗多，也期盼能早日搶通。

霧峰區長白峨嵋這兩天經常去「督工」，他說，原本工程人員預計施工到晚上8時，看看是否能在昨晚搶通，但昨晚又下起雨，工程因此暫停，今晨工程持續進行，而因為又有雨勢，因此又有更多土石掉落，坍方略為擴大，待移除了落石又增添了一些，現場則是一片泥濘。

他說，因現場路小，只能容一輛砂石車，也影響工程進行。不過，工程人員會全力趕工，希望在今晚之前讓道路恢復暢通。

白峨嵋說，此次的坍方意外，經現場勘查，認為和邊坡地主最近正在做擋土牆，且又恰好遇上大雨有關，因此由地主負責善後，區公所會持續關注，督促工程順利進行並盡早完工。