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彰化交通月票 台鐵站開賣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣境內台鐵車站從今天起，可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票。本報資料照片
彰化縣境內台鐵車站從今天起，可購買及設定彰化縣都市內公共運輸通勤定期票。本報資料照片

彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，雖然今年7月1日上線，卻因台鐵局設備系統開發不及等因素，無法在縣內台鐵各站販售及使用彰化縣都市內定期票，造成不便，經過克服，從今天起，除永靖及源泉等無人招呼站外，將在各站啟動販售及設定定期票服務，搭乘彰化縣境內火車。

縣府指出，彰化縣內定期票7月1日起在縣府各客運站都可購買，台鐵則因系統問題，原預定10月才能提供台鐵各車站購買定期票服務，但在縣府及台鐵努力下，趕在開學前，即今天起提供服務。

由於月票票價採「搭到飽」，坐得愈多省愈多，如果常使用公共交通載道的民眾，每個月可省2、3000元，尤其學生占彰化縣公共運輸達6成，九月開學以後，預期使用量將大幅增加。

彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

至於，中彰投苗跨城際定期票票價999元，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點都在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運，民眾可在彰化縣境內各公車客運場站、台鐵車站（永靖、源泉除外）購買及設定定期票。

台鐵 票價 台中捷運 公共運輸

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