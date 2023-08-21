南投能高越嶺道西段崩塌 短期難搶通

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受颱風影響，屯原登山口至雲海保線所有10多處坍方、3處路基流失，2座橋梁傾斜或流失，雲海保線所後續路段待勘查，經評估短期內難搶通開放攀登，待確認安全無虞，再公告開放時間。

「能高越嶺國家步道西段」在國內登山界頗負盛名，路線上「天池山莊」有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所。不過，能高越嶺道西段7月底受杜蘇芮颱風影響，10公里處嚴重崩塌而禁行搶修中，再遭卡努颱風驚人雨量強襲，天池山莊管理人員初步勘查發現，沿線步道柔腸寸斷，短期內難修復。

天池山莊管理員指出，能高越嶺道西段指標0.1公里至0.3公里大部分路基流失損害嚴重，0.5公里至雲海保線所最少有10多處坍方、3處路基流失，且有1座鐵橋橋墩移位橋面傾斜、1座木橋流失，雲海保線所雲海至天池山莊路段則尚待勘查確認。

此外，台14線廬山部落至屯原聯外道路也有3處坍方，整體路況欠佳，不宜行駛重型車輛，其中95.2公里處路基嚴重流失，雨勢稍大恐再坍塌，公路單位預估9月底開放通車，步道搶修目前尚須等聯外道路開通，修畢確認安全無虞才能開放。

天池山莊表示，經評估能高越嶺道西段短期內無法開放攀登，請暫緩上山，封閉期間請暫緩繳費，如已繳費可申請退費。開放日視步道及聯外道路搶修情況滾動式調整，後續開放事宜可關注林業署南投分署公告。