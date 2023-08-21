聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人事故冠全國 中市府：續改善

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市議員周永鴻（左）批中市府投入預算少，無心改善行人環境。圖／周永鴻提供
台中市議員周永鴻（左）批中市府投入預算少，無心改善行人環境。圖／周永鴻提供

交通部道安委員會統計，台中市今年1到5月行人事故件數全國最多，比較去年同期增加率全國最高，台中市議員周永鴻昨天形容台中成了「行人第十八層地獄」，批評市府沒有實際作為，只會仰賴警方大執法， 無心改善行人環境；中市府交通局和建設局表示，持續改善行人友善設施，未來將持續編列及爭取經費。

周永鴻指出，高雄市行人事故今年1到5月502件，較去年同期減少63件，台中1至5月行人事故1259件，大幅增加510件，但台中投入行人環境改善的預算卻遠不如高雄。

根據資料，中市府今年僅編列1.76億行人友善交通工程相關預算，並追加600萬，高雄市府今年原本就編列6.2億元預算，近期又追加4.4億元，達到10.6億。

周永鴻說，市長盧秀燕表示，希望未來中央能以全額補助改善經費方式，協助地方加速進行改善，但盧市府在行人環境改善方面的問題最缺的不是中央補助，而是用心和決心。

台中市交通局表示，今年已編列及追加交通工程相關預算共1.82億元，並積極盤點各級學校、醫院、商圈、國民運動中心及20大公共運輸場站周邊主要號誌路口，針對路口辦理相關交通管制措施，同時向營建署爭取1.2億元，另向交通部爭取高齡友善示範區補助經費約730萬元，加強行人通行安全，打造更友善的人本環境道路。

建設局表示，市長盧秀燕上任至今，台中市人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，人行道普及率達64%，位居六都前段班；為加強學童安全，特別針對通學步道積極改善，至今已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里。

人行道 台中市 周永鴻 盧秀燕 交通管制 公共運輸

延伸閱讀

1至5月行人事故全國最多 議員批：台中成「行人的第18層地獄」

盧秀燕推「山道猴子」神作 台中市府加強取締違法改裝車

讓行人更安全！ 盧秀燕3提議爭取中央補助32案

郭台銘說中火只靠市長能力有限 盧秀燕：好政策都歡迎

相關新聞

南投能高越嶺道西段崩塌 短期難搶通

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段是熱門登山路線，但受颱風影響，屯原登山口至雲海保線所有10多處坍方、3處路基流失，2座橋梁傾斜...

行人事故冠全國 中市府：續改善

交通部道安委員會統計，台中市今年1到5月行人事故件數全國最多，比較去年同期增加率全國最高，台中市議員周永鴻昨天形容台中成...

彰化交通月票 台鐵站開賣

彰化縣政府推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，雖然今年7月1日上線，卻因台鐵局設備系統開發不及...

誰說彰化不好玩？ 消防員跳給你看「那麼多景點，等你來發掘」

誰說彰化不好玩？日前彰化被網友指為最無聊縣市、不好玩，不只彰化縣議員曹嘉豪跳出來列舉許多景點「明明都很好玩」，彰化縣消防...

影／東勢區東坑路山石流大雪山遊客和救護車受阻 今晚搶通

台中山區今天下雨，今天傍晚東勢區東坑路11.8公里處邊坡土石流，交通受阻，到大雪山旅遊後要下山的遊客及車輛無法下山，一輛...

彰化慈航宮建廟有傳奇 「戲說台灣」說觀音媽顯聖

彰化縣竹塘鄉「慈航宮」建廟有傳奇典故，三立電視台的戲說台灣將拍攝「觀音媽反轎」，今天舉行開鏡儀式，慈航宮主委詹光信說，希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦