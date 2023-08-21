行人事故冠全國 中市府：續改善

交通部道安委員會統計，台中市今年1到5月行人事故件數全國最多，比較去年同期增加率全國最高，台中市議員周永鴻昨天形容台中成了「行人第十八層地獄」，批評市府沒有實際作為，只會仰賴警方大執法， 無心改善行人環境；中市府交通局和建設局表示，持續改善行人友善設施，未來將持續編列及爭取經費。

周永鴻指出，高雄市行人事故今年1到5月502件，較去年同期減少63件，台中1至5月行人事故1259件，大幅增加510件，但台中投入行人環境改善的預算卻遠不如高雄。

根據資料，中市府今年僅編列1.76億行人友善交通工程相關預算，並追加600萬，高雄市府今年原本就編列6.2億元預算，近期又追加4.4億元，達到10.6億。

周永鴻說，市長盧秀燕表示，希望未來中央能以全額補助改善經費方式，協助地方加速進行改善，但盧市府在行人環境改善方面的問題最缺的不是中央補助，而是用心和決心。

台中市交通局表示，今年已編列及追加交通工程相關預算共1.82億元，並積極盤點各級學校、醫院、商圈、國民運動中心及20大公共運輸場站周邊主要號誌路口，針對路口辦理相關交通管制措施，同時向營建署爭取1.2億元，另向交通部爭取高齡友善示範區補助經費約730萬元，加強行人通行安全，打造更友善的人本環境道路。

建設局表示，市長盧秀燕上任至今，台中市人行道闢建及改善長度近100公里，全市人行道總長度達1839公里，人行道普及率達64%，位居六都前段班；為加強學童安全，特別針對通學步道積極改善，至今已完成近百所學校通學步道，改善長度近33公里。