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影／東勢區東坑路山石流大雪山遊客和救護車受阻 今晚搶通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區東坑路今天山石流，大雪山遊客和救護車受阻，今晚已搶通。圖／台中市議員吳振嘉提供
台中市東勢區東坑路今天山石流，大雪山遊客和救護車受阻，今晚已搶通。圖／台中市議員吳振嘉提供

台中山區今天下雨，今天傍晚東勢區東坑路11.8公里處邊坡土石流，交通受阻，到大雪山旅遊後要下山的遊客及車輛無法下山，一輛救護車也受阻，林業及自然保育署台中分署及國民黨台中市議員吳振嘉獲報，立即請合約廠商到場搶修，今晚已搶通，恢復單線通行。

台中市議員吳振嘉表示，今天山區大雨，東坑路11.8公里處的土石坍方，大量土石滑落道路，車輛無法通行，他接獲民眾通知，立即趕往現場了解，打電話給林業及自然保育署台中分署長張弘毅，請他派員到場搶通，當時林業署台中分署合約廠商已抵達現場。

吳振嘉說，幸好雨勢後來已停，施工人員搶修，今晚先恢復單線通車，讓一輛救護車及其他下山車輛速速通過；張弘毅表示，林業署台中分署獲知路道因土石坍方受阻，立即通知合約廠商到場，將堆在路面上的土石清除，今晚已恢復單向通車，等天氣放晴，廠商會全面搶通。

台中市東勢區東坑路今天山石流，大雪山遊客和救護車受阻，今晚已搶通。圖／台中市議員吳振嘉提供
台中市東勢區東坑路今天山石流，大雪山遊客和救護車受阻，今晚已搶通。圖／台中市議員吳振嘉提供
台中市東勢區東坑路今天山石流，大雪山遊客和救護車受阻，今晚已搶通。圖／台中市議員吳振嘉提供
台中市東勢區東坑路今天山石流，大雪山遊客和救護車受阻，今晚已搶通。圖／台中市議員吳振嘉提供

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