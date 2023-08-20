影／東勢區東坑路山石流大雪山遊客和救護車受阻 今晚搶通

台中山區今天下雨，今天傍晚東勢區東坑路11.8公里處邊坡土石流，交通受阻，到大雪山旅遊後要下山的遊客及車輛無法下山，一輛救護車也受阻，林業及自然保育署台中分署及國民黨台中市議員吳振嘉獲報，立即請合約廠商到場搶修，今晚已搶通，恢復單線通行。

台中市議員吳振嘉表示，今天山區大雨，東坑路11.8公里處的土石坍方，大量土石滑落道路，車輛無法通行，他接獲民眾通知，立即趕往現場了解，打電話給林業及自然保育署台中分署長張弘毅，請他派員到場搶通，當時林業署台中分署合約廠商已抵達現場。