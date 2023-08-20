台中霧峰產業道路山壁坍方載運農產受阻 區長：明天前搶通

台中市霧峰區萊園路141巷銜接中心瓏步道的產業道路，昨天清晨6時許，因下大雨致土石鬆軟，造成靈凡宮附近的山壁坍方，造成登山民眾還有載運農產的果農受阻。市府水利局、霧峰區公所實地勘查後，確定屬正在當地施工的山坡地主人責任，目前由地主雇工清運，並希望盡快在明天前搶通。

據前往登山的陳姓姓市民說，原本每天都去爬山，沒想到竟會有坍方，令人怵目驚心。一位果農說，昨天早上6時到明台高中後山採收龍眼，當時道路還暢通，沒想到一轉頭準備載龍眼下山時，就發現坍方，真的嚇壞了，還好當時沒有剛好經過。希望路趕緊搶通，龍眼才能運下山。

霧峰區長白峨嵋說，邊坡地主最近正在做擋土牆，上方有農業設施，但恰好遇上大雨，因此造成山壁坍方，目前先將坍方的土石就近載運到山下暫放，不過因路窄，一次只能容一輛砂石車進出，施工進度有限，今天會施工至晚間8時，希望能有機會搶通，若今天沒辦法，則要等到明天才能搶通。