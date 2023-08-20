台中陽光公廁男女比僅3合規 建設局：持續改善

台中市議員陳俞融今以審計處去年台中市總決算審核報告內容指出，台中市的美樂地計畫「陽光公廁」政策，執行成效不佳，全市以此計畫新建或改善的164座有公廁的公園中，達到計畫所訂之1男廁間就應設置4女廁間目標者只有52座，改善僅3成，女性市民依然面臨長時間排隊如廁的窘境。

台中市政府建設局說，市府推動「陽光公廁」率全國之先，將男女廁間比1：3提升為1：4，部分場域人潮較多甚至達到1：5；另考量長輩需求，廁間坐蹲比也提至3：2，及增加置物架、扶手、掛鉤等。

建設局說，市府會持續投入經費並爭取環保署補助，截至目前合計總投入經費9億8668萬元，逐年改善公園廁所，新闢及既有公廁改善已完工82處公園，預計至今年底前將再改善完成12處，未來仍會持續投入經費並結合民間力量，積極辦理公園如廁環境改善，提供市民安心舒適的如廁空間。

陳俞融說，審計處報告指出，台中市建設局自2019年度起推動美樂地計畫，但截至去年底負責管理已開闢公園 411 座、綠地 387 座、兒童遊樂場 209 座、廣場 30 座，合計 1037座。但經查，部分有公廁的公園，公廁比例未達男性及女性廁間 1：4 比例之陽光公廁通用設計原則。