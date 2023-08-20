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台中陽光公廁男女比僅3合規 建設局：持續改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府指，會持續投入經費並爭取環保署補助改善公園公廁，圖為改善後的大甲溪畔生態公園公廁。圖／台中市政府提供
台中市政府指，會持續投入經費並爭取環保署補助改善公園公廁，圖為改善後的大甲溪畔生態公園公廁。圖／台中市政府提供

台中市議員陳俞融今以審計處去年台中市總決算審核報告內容指出，台中市的美樂地計畫「陽光公廁」政策，執行成效不佳，全市以此計畫新建或改善的164座有公廁的公園中，達到計畫所訂之1男廁間就應設置4女廁間目標者只有52座，改善僅3成，女性市民依然面臨長時間排隊如廁的窘境。

台中市政府建設局說，市府推動「陽光公廁」率全國之先，將男女廁間比1：3提升為1：4，部分場域人潮較多甚至達到1：5；另考量長輩需求，廁間坐蹲比也提至3：2，及增加置物架、扶手、掛鉤等。

建設局說，市府會持續投入經費並爭取環保署補助，截至目前合計總投入經費9億8668萬元，逐年改善公園廁所，新闢及既有公廁改善已完工82處公園，預計至今年底前將再改善完成12處，未來仍會持續投入經費並結合民間力量，積極辦理公園如廁環境改善，提供市民安心舒適的如廁空間。

陳俞融說，審計處報告指出，台中市建設局自2019年度起推動美樂地計畫，但截至去年底負責管理已開闢公園 411 座、綠地 387 座、兒童遊樂場 209 座、廣場 30 座，合計 1037座。但經查，部分有公廁的公園，公廁比例未達男性及女性廁間 1：4 比例之陽光公廁通用設計原則。

她說，目前164座有公廁的公園，符合此比例的共52座公園，僅約3成改善，代表很多現有公廁都不符合。何況台中市本身2021年已訂有「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」規定男女廁間的比例應符合1:4，發布後規畫的新建築，也都以此要求進行規畫，不應有新舊建築之分，否則許多舊有公園公廁不但男女廁間比例差異仍大，公廁環境髒亂、通風及照明不佳，無法讓市民感受市府陽光公廁政策帶來的守護與溫暖。

台中市議員陳俞融指，中正公園依美樂地計畫「陽光公廁」政策執行，但男女比未達1比4。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融指，中正公園依美樂地計畫「陽光公廁」政策執行，但男女比未達1比4。圖／陳俞融提供

公廁 台中市 女廁

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