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八卦山脈龍眼產季！農家土灶烘龍眼乾 老主顧搶訂

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水鄉、社頭鄉等地已進入龍眼盛產期，在地農民以土灶古法烘龍眼乾特別香。記者林宛諭／攝影
彰化縣二水鄉、社頭鄉等地已進入龍眼盛產期，在地農民以土灶古法烘龍眼乾特別香。記者林宛諭／攝影

彰化縣八卦山脈二水鄉、社頭鄉等地已進入龍眼盛產期，在地農民以土灶古法烘龍眼乾特別香，二水農民茆木聰說，今年因沒有颱風龍眼產量多，不少老顧客都已打電話來預約，新鮮龍眼一台斤市價可賣到30 到50元，烘成龍眼乾帶殼一台斤可賣200元，又可儲藏慢慢吃，很受消費者喜愛。

二水鄉和社頭鄉一帶的農家每到龍眼產季就會以土灶燒柴火烘龍眼乾，農民茆木聰說，傳統古法用土灶慢慢烘龍眼乾，帶著煙燻香，可泡桂圓紅棗茶、做桂圓蓮子湯，相當滋補。

二水鄉、社頭鄉等八卦山脈盛產龍眼，茆木聰說，他自家農園的龍眼還有獼猴來搶食，產量還不夠焙給預訂的客人，甚至得多向南投的農家進龍眼來焙。

不過烘龍眼乾做工繁複，茆木聰說，龍眼乾要烘5天以上，一粒粒龍眼剪下來，放上土灶，拿龍眼枝當柴燒，烘時還得拿鏟子慢慢翻，讓龍眼受熱均勻，都要有專人顧灶翻動，很費工。

茆木聰說，通常三斤龍眼才能烘成一斤帶殼龍眼，三斤帶殼龍眼可剝成一斤龍眼乾，一斤帶殼龍眼乾賣200元，一斤龍眼肉賣600元，最近雖物價上漲，但他們的龍眼乾仍和去年價格一樣。

彰化縣二水鄉、社頭鄉等地已進入龍眼盛產期，在地農民以土灶古法烘龍眼乾特別香。記者林宛諭／攝影
彰化縣二水鄉、社頭鄉等地已進入龍眼盛產期，在地農民以土灶古法烘龍眼乾特別香。記者林宛諭／攝影

農民 社頭鄉

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